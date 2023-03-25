4／22好朋友春日趴回歸！活動地點、交通方式一次搞懂

活動小組／活動報導

「2023 ETtoday好朋友春日趴」將於 4／22（六）登場！這次活動地點位於建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，距離捷運忠孝復興站步行僅需要 8 分鐘即可抵達，今年將邀請到多組人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、萌寵市集，好玩、好聽、好逛、好禮通通都有，記得 4／22（六）就在臺灣當代文化實驗場，不見不散！等你一起來享受陽光！

▲2023 好朋友春日趴主舞台位於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 西草坪，鄰近仁愛路上的南入口。（圖／活動小組）

「2023 好朋友春日趴」活動地點位於建國玉市旁的臺灣當代文化實驗場 C-LAB，活動主舞台則位於鄰近仁愛路三段上的西草坪，此外周邊更有多樣便利的大眾交通運輸工具，鼓勵大家多加利用喔！

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【如何去 2023 好朋友春日趴呢？】

►捷運

•捷運忠孝復興站2號出口，沿忠孝東路三段步行至248巷懷生國中旁，約8分鐘。

•捷運忠孝新生站3號出口，沿忠孝東路步行至建國南路及濟南路口，約10分鐘。

►公車

一、離仁愛路入口最近站牌

• 仁愛建國路口一：37、226、270、311、630、651、仁愛幹線

二、濟南路入口最近站牌

• 正義郵局：204、212、232、262、299、600、605、1800、1815、S33、忠孝幹線

• 空軍總部：204、298、953、紅57

►自行開車

• 建國高架橋下停車場（忠孝東路口）

• 嘟嘟房仁愛帝寶站（臺北市建國南路一段222號）

• 北科停車場（由臺北市大安區建國南路一段105-135號入場）

• 臺北市農會停車場（臺北市大安區復興南路一段340巷）

• 附中公園地下停車場（臺北市大安區復興南路一段340巷11號）





▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 8 分鐘（建國玉市旁）。



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

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▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）