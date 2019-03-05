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野餐控、市集迷、追星族快看！搶野餐日早鳥禮

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▲▼好朋友野餐日,聯華原本山（圖／記者張一中攝）

▲今年春天就跟好朋友一起來野餐吧（圖／記者張一中攝）

App小組／綜合報導

春天要幹嘛？！春天就是要去野餐！由ETtoday新聞雲主辦「好朋友野餐日」3／30（日）就在大直美堤河濱公園舉辦，帶著野餐墊、美酒美食，相約好朋友一起來野餐！

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

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▲寵物野餐日,好朋友野餐日,狗,寵物免費健診 。（圖／記者林韋辰攝）

▲寵物健診、寵物美容、寵物用品一次購足（圖／記者林韋辰攝）

一個人野餐不好玩，萬人野餐才好玩，「好朋友野餐日」今年再次挑戰萬人野餐盛況，還有三大主題市集超過100個獨立品牌設計攤位，有日光嚴選市集、萌寵好物市集、品牌夢幻市集。喜歡獨一無二手作設計的人絕對不能錯過「日光嚴選市集」，集結近100位國內外設計師、創作者的獨立品牌設計，小心買到剁手！「品牌夢幻市集」活動限定的獨家品牌優惠，吃喝玩樂通通都有，要讓大家吃好逛滿。家中有毛小孩的民眾也可以帶毛孩來野餐逛逛「萌寵好物市集」，這裡有各式各樣獨家優惠的毛孩商品，現場還有寵物健診、寵物美容。

▲▼ 2019好朋友野餐日

▲2019好朋友野餐日嗨唱８小時不間斷（圖／ETtoday新聞雲）

號稱全台最大場的聲林之王見面會即將在「好朋友野餐日」登場啦！有Gill、李友廷、張若凡、鄭可強、李佳歡．．．等15位最受歡迎的聲林之王藝人參加外，還有新生代創作歌手謝和弦、千面歌優李千那、鐵肺歌姬李佳薇，從早上11點到晚上7點，以馬拉松的方式，連續嗨唱8個小時不間斷。

不管你是野餐控、市集迷、追星族或是狗奴貓奴趕快相約好朋友一起來野餐吧！即日起至3／22（五）18:00前至「好朋友野餐日」活動官網報名卡位，還有機會獲得「元本山 DIY三角飯糰海苔」，限量2,000份，讓你自己動手做飯糰，好吃又好玩！

▲▼好朋友野餐日早鳥禮元本山 DIY三角飯糰海苔。（圖／元本山海苔提供）

▲好朋友野餐日報名搶早鳥禮（圖／ETtoday新聞雲）

【2019好朋友野餐日】
⌾ 時間：3月30日
⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園
⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱
⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶你的毛小孩一起來野餐
⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位

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關鍵字：2019好朋友野餐日,市集,早鳥禮,元本山

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