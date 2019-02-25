12星座挑對香氛更療癒！巨蟹用玫瑰解放少女心、獅子選木質調鬆開控制慾

▲面對市面上眾多香水品牌，妳都是怎麼挑選的呢？（圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

香水是女人的第二件衣服，若有似無的淡淡香氛最能繚繞人心，塑造第一印象的同時，也能為自己賦予自信或療癒能量！美國香氛網站《SCENTBIRD》分析各星座個性，並推薦2019年適合幫星座女孩打氣、加分的重點香氛，今年的「香水扣打」不如就朝這些方向參考吧！



牡羊座

牡羊座女生總是充滿自信和熱情，但有時不免也會有情緒低落和負面想法。2019年當妳在工作或一段關係中，覺得沒有被好好對待的時候，利用香氣來撫平情緒是不錯的選擇。像是用廣藿香和黑胡椒混合淡柑橘的煙燻、泥土氣息，感覺特別和諧，對面臨低潮的牡羊座女性來說非常適合。



金牛座

金牛座女生的特點就是務實、親力親為，不過她們也有浪漫、頑固、佔有慾強的那一面！一不小心就認真起來的金牛座，適合挑選聞起來放鬆又不會失去溫柔浪漫的香氛，像是清新的依蘭、鼠尾草、佛手柑，還有微甜的椰子、香草，都是可以讓金牛座女孩變得特別迷人的香調！

雙子座

溫柔的雙子座女生同時有著絕佳的適應力，總是可以跟不同的人都相處融洽。如果在挑選香水時，嘗試帶有辣椒、皮革、琥珀等大膽辛辣的氣息，就可以為自己增添一點個性，2019年在需要冷靜面對的場合，這種香水也可以搶先一步為妳「發話」。

巨蟹座

在12星座中，巨蟹座女生的「母性氾濫」眾所皆知，非常忠於家人、情人和朋友的妳，生活可說是為了別人而存在。今年的妳特別需要一種香水，幫助妳好好放鬆，放大自己的感覺、忠於自己，不再為別人而活，特別推薦帶有玫瑰香調的香水，把藏在心中的少女心勾勒出來！

獅子座

獅子座的人有著天生領袖的態度，獅子座女生自信、熱情又活潑，從小到大也都是團體中被關注的焦點，但一旦控制慾太過旺盛，不只容易傷身傷心，更容易和夥伴打壞關係，這時妳需要柔和的香氛來淡化內心的「掌控」態度，像是麝香、香根草等調性，都可以幫助身心舒緩壓力，趁這個時候靜下心反省思考，學著體會「被別人領先」的樂趣。



處女座

處女座的女生謹慎、細心，特別專注在細節的追求上，並且希望被看見認可，最適合妳的香水，一定要和妳一樣調和得細緻完美。因此一款能把花香、果香、乳香、薰香各式香調融為一瓶、富有層次的香水，就是今年最適合送給自己的禮物。

天秤座

天秤座女生追求正義、公平，平常不容易有爆發性的情緒或衝動決定。不過，今年如果不巧遇到這種時候，想盡快回到優雅狀態的妳，可以選擇帶有茉莉、蘭花等花香調或森林香調的香水，幫助情緒平靜。

天蠍座

喜歡各式感官和情感體驗、又懂得保留自己的天蠍座女生，適合柑橘、胡椒、鳶尾花、檀木、麝香等香調，在吸引異性的同時，又能透出捉摸不定的神秘氣息。

射手座

熱愛聚會的射手座女生，不管在哪個場合都自備Spotlight，個性大膽又綻放亮麗光芒的妳，2019年更要利用香氛，把這樣的個性展現出來！推薦廣藿香、依蘭、鳶尾花、茉莉等花香調氣息，不僅能更帶出妳活潑的個性，也很適合約會的夜晚。

摩羯座

以責任感為重的摩羯座女生，同時擁有出色的自我控制能力。然而，這樣的妳也可能受到傷害，或是讓人覺得特別難取悅。妳需要鈴蘭、蕨類、紫羅蘭葉、酸橙等帶有自信的獨特香調，提醒自己沒有必要一直扛著世界的重擔！

水瓶座

擁有天馬行空想法的水瓶座女生，是個古怪的思考家，平常重視的是如何利用專業知識幫助他人。能把妳們吸引住的香氛，會是一種「聰明」的味道，像是帶有薄荷、仙人掌等草本調性的香水，與妳一起在新的一年繼續接受挑戰！

雙魚座

雙魚座女生是世界的夢想家，充滿藝術的妳也能源源不絕為朋友付出時間與感情。不過，2019年妳可能偶爾需要「閉關」來保持妳的內在力量。妳可以選擇百合、夜來香的花香，甜蘋果的果香，皮革、麝香的木質調，以及森林香調等具穩定、創造力調性的香水，沉澱自己的同時也能激發靈感。