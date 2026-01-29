YouTube攜手蝦皮在台推購物新功能　網紅月營收成長80%

▲YouTube與蝦皮購物29日宣布在台灣推出全新聯盟合作，YouTube 大中華區與韓國策略合作夥伴總經理徐潢旭(中)、蝦皮購物總經理李毓晨(左2)均親自出席。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著全球內容電商持續創新發展，YouTube與蝦皮購物宣布在台灣正式推出YouTube Shopping聯盟計畫，讓觀眾在觀看影片的同時即可點擊商品、完成購買，並協助創作者建立新的商業模式，透過分潤機制創造被動收入。該計畫於去年11月19日至12月31日率先展開試行，統計台灣60多個活躍試用頻道，在42天內促成約9,000筆成功交易訂單，其中日常用品類商品的銷售成長幅度相對明顯，與創作者日常分享內容及觀眾使用習慣高度吻合。

根據蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者重要的決策依據，64%用戶上網主要目的為觀看影音內容，80%用戶在消費前會參考影音內容做決策，台灣 Z 世代更有高達 80% 的購物行為受到 KOL 影響，顯示「內容信任」正直接牽動下單意願。YouTube Shopping 聯盟計畫已於美國、韓國、東南亞及印度等市場上線，此次完整引進台灣，讓不具備自有品牌的創作者，也能透過內容結合電商變現，也讓在地中小賣家降低內容行銷門檻、提升導購轉換率。

在操作機制上，YouTube透過與蝦皮購物的系統整合，將購物流程直接嵌入觀看情境，觀眾在觀看影片、Shorts或直播時，不需跳出影片搜尋，只需點擊購物按鈕，即可以子母畫面方式瀏覽商品並完成下單；對創作者而言，只需在YouTube Studio後台選擇欲推薦的商品、標記，就能將購物資訊顯示於影片中，且不影響原有內容呈現。數據顯示，帶有購物貼圖的 Shorts點擊率比單純購物按鈕高出40%以上。

分潤方面，蝦皮購物行銷長湯玉如表示，平台原有的分潤機制目前已有約10萬名賣家加入，涵蓋商品數約 6,800 萬項，而只要開通分潤設定，符合資格的創作者即可在 YouTube 影片中進行商品標記，賣家可自行設定額外分潤比例給創作者之外，平台再加碼提供最高13.5%分潤回饋，由於平台上同類型商品選擇眾多，最終標記哪一項商品，仍取決於創作者自行篩選。

在試行階段中，多位創作者已觀察到實際成效。3C 開箱創作者「宜峯 Chris」表示，加入聯盟計畫後，計畫收益規模不僅是傳統廣告收益的 5 倍，更佔其總估計收入的 75% 以上，且月營收成長率高達 80%。他特別指出，自動商品標記功能能依影片關鍵字快速完成設定，對於累積數百支影片的頻道而言，大幅降低操作門檻，即使是過去流量已下滑的舊影片，也能持續帶來分潤。

生活風格創作者「末羊子」則分享，聯盟計畫讓她在不增加額外負擔的情況下，拓展收入來源，聯盟計畫收益已佔其頻道總估計收入的 60%，且其分潤收益是傳統觀影頁面廣告收益的 2.5 倍。 專業烹飪頻道「夢幻廚房在我家」在試行期間的週營收成長率亦突破 200%，並創造了超過 6,000 次的產品點擊，尤其過去觀眾經常在留言區詢問食材與廚具購買來源，如今透過影片內標記即可即時解決需求，相關詢問明顯減少。

▲京東總部。（圖／CFP）

而隨著 AI 時代來臨，消費者在網路上的購買行為已大受影響，京東執行長許冉日前在世界經濟論壇（WEF）2026 年年會上指出，2025 年可視為「AI 消費正式爆發的關鍵一年」，京東擴大導入數位人直播，2025 年雙 11 期間，即創造約新台幣 230 億元等值的成交金額，成為電商直播的重要補充模式。