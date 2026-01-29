　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

YouTube攜手蝦皮在台推購物新功能　網紅月營收成長80%

YouTube與蝦皮購物在台灣啟動聯盟計畫（圖／蝦皮購物）

▲YouTube與蝦皮購物29日宣布在台灣推出全新聯盟合作，YouTube 大中華區與韓國策略合作夥伴總經理徐潢旭(中)、蝦皮購物總經理李毓晨(左2)均親自出席。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著全球內容電商持續創新發展，YouTube與蝦皮購物宣布在台灣正式推出YouTube Shopping聯盟計畫，讓觀眾在觀看影片的同時即可點擊商品、完成購買，並協助創作者建立新的商業模式，透過分潤機制創造被動收入。該計畫於去年11月19日至12月31日率先展開試行，統計台灣60多個活躍試用頻道，在42天內促成約9,000筆成功交易訂單，其中日常用品類商品的銷售成長幅度相對明顯，與創作者日常分享內容及觀眾使用習慣高度吻合。

根據蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者重要的決策依據，64%用戶上網主要目的為觀看影音內容，80%用戶在消費前會參考影音內容做決策，台灣 Z 世代更有高達 80% 的購物行為受到 KOL 影響，顯示「內容信任」正直接牽動下單意願。YouTube Shopping 聯盟計畫已於美國、韓國、東南亞及印度等市場上線，此次完整引進台灣，讓不具備自有品牌的創作者，也能透過內容結合電商變現，也讓在地中小賣家降低內容行銷門檻、提升導購轉換率。

在操作機制上，YouTube透過與蝦皮購物的系統整合，將購物流程直接嵌入觀看情境，觀眾在觀看影片、Shorts或直播時，不需跳出影片搜尋，只需點擊購物按鈕，即可以子母畫面方式瀏覽商品並完成下單；對創作者而言，只需在YouTube Studio後台選擇欲推薦的商品、標記，就能將購物資訊顯示於影片中，且不影響原有內容呈現。數據顯示，帶有購物貼圖的 Shorts點擊率比單純購物按鈕高出40%以上。

分潤方面，蝦皮購物行銷長湯玉如表示，平台原有的分潤機制目前已有約10萬名賣家加入，涵蓋商品數約 6,800 萬項，而只要開通分潤設定，符合資格的創作者即可在 YouTube 影片中進行商品標記，賣家可自行設定額外分潤比例給創作者之外，平台再加碼提供最高13.5%分潤回饋，由於平台上同類型商品選擇眾多，最終標記哪一項商品，仍取決於創作者自行篩選。

在試行階段中，多位創作者已觀察到實際成效。3C 開箱創作者「宜峯 Chris」表示，加入聯盟計畫後，計畫收益規模不僅是傳統廣告收益的 5 倍，更佔其總估計收入的 75% 以上，且月營收成長率高達 80%。他特別指出，自動商品標記功能能依影片關鍵字快速完成設定，對於累積數百支影片的頻道而言，大幅降低操作門檻，即使是過去流量已下滑的舊影片，也能持續帶來分潤。

生活風格創作者「末羊子」則分享，聯盟計畫讓她在不增加額外負擔的情況下，拓展收入來源，聯盟計畫收益已佔其頻道總估計收入的 60%，且其分潤收益是傳統觀影頁面廣告收益的 2.5 倍。 專業烹飪頻道「夢幻廚房在我家」在試行期間的週營收成長率亦突破 200%，並創造了超過 6,000 次的產品點擊，尤其過去觀眾經常在留言區詢問食材與廚具購買來源，如今透過影片內標記即可即時解決需求，相關詢問明顯減少。

▲京東總部。（圖／CFP）

而隨著 AI 時代來臨，消費者在網路上的購買行為已大受影響，京東執行長許冉日前在世界經濟論壇（WEF）2026 年年會上指出，2025 年可視為「AI 消費正式爆發的關鍵一年」，京東擴大導入數位人直播，2025 年雙 11 期間，即創造約新台幣 230 億元等值的成交金額，成為電商直播的重要補充模式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

【廣編】懶人料理新選擇　好市多開賣便利又好吃的冰花大煎餃

YouTube攜手蝦皮在台推購物新功能　網紅月營收成長80%

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

外送平台刈包年銷1億元　尾牙季訂單增3成「台南人最愛」

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」16款免費下載　2/3起限時開放

日本控必刷神卡！國內日料現折10％、日本旅遊回饋最高11％

新式保養趨勢轉向，己研美學主張長期抗老才是關鍵

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

【廣編】懶人料理新選擇　好市多開賣便利又好吃的冰花大煎餃

YouTube攜手蝦皮在台推購物新功能　網紅月營收成長80%

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

外送平台刈包年銷1億元　尾牙季訂單增3成「台南人最愛」

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」16款免費下載　2/3起限時開放

日本控必刷神卡！國內日料現折10％、日本旅遊回饋最高11％

新式保養趨勢轉向，己研美學主張長期抗老才是關鍵

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

張繼聰瘦22kg！古天樂傻「衣鬆到不連戲」　張家輝：胸肌是打假球

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

消費熱門新聞

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

己研美學主張長期抗老才是關鍵

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

日本控必刷神卡！國內日料現折10％

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

年度二手書長銷榜揭曉　《七龍珠》黑皮版溢價10倍

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

更多熱門

相關新聞

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

免費仔要哭了！YouTube「加速播放」恐要付費

YouTube傳出又有新招增加會員數？國外有網友發現，近期YouTube低調進行一項功能調整測試，將原本所有用戶皆可使用的「播放速度調整」功能，改列為 Premium訂閱用戶的專屬服務。此舉一經揭露，隨即引起用戶熱烈反彈與關注。

免費仔哭！YouTube倍速看擬列付費功能

免費仔哭！YouTube倍速看擬列付費功能

研究發現YT竟成AI健康資訊主要來源

研究發現YT竟成AI健康資訊主要來源

YouTube執行長：2026要全面清理「AI垃圾」

YouTube執行長：2026要全面清理「AI垃圾」

YouTube強化青少年「防沉迷」機制

YouTube強化青少年「防沉迷」機制

關鍵字：

內容電商YouTube蝦皮購物YouTube Shopping 聯盟計畫影音創作者

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面