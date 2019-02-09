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失戀難捱怎辦？「投靠快樂夥伴、辦單身慶功宴」6招遠離傷心！

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▲▼失戀。（圖／pixabay）

▲失去戀情總是讓人傷心。（圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

新年新氣象，大家都等著過完年迎接嶄新的日子，但有些人的新開始，往往也是某些人的結束。一年365天，天天都有人失戀，每天都有人在為逝去的戀情難過，鬱悶不已，不如趁著除舊佈新的時刻，把所有負面的情緒統統整理好吧！國外網站《brightside》貼心送上面對失戀、遠離傷心6步驟，希望可以陪伴所有傷心傷身的男男女女，走出自怨自艾的日子。

Step1. 相信自己很堅強
人生並不會因為失去感情，而失去完整，告訴自己「我堅強、聰明」，自己可以決定自己的價值，不用靠別人決定。也沒有人一定能為自己帶來快樂，直到下一個對的人來到生命以前，自己都要過得很好，因為你比你想像中的還要堅強，絕對可以做得更好！

當然，現在的心情難免鬱鬱寡歡，情況也可能非常糟糕，但還是要告訴自己「這世界上沒有任何一個人可以被取代」。

Step2. 面對現在、緬懷過去，然後邁步往前走
過去的戀情一定有很棒的地方，但必須面對現在已經結束的事實，別再想還有什麼可以多做，或是當初如果不這樣會不會有什麼不同。也不要質疑曾經的愛人為什麼比你還快走出來，不要用眼淚挽回他們，因為就算重新開始，也無法和過去一樣。

你可以悲傷、可以緬懷過去，但接下來就要往前走了！那麼要怎麼做呢？首先，承認自己難過，接受自己這時失望、備受折磨的心情，甚至放聲大哭，把負面情緒掏乾淨以後，就可以把它們拋在腦後了。現在就把自己的心，交給信任的朋友！

▲▼失戀。（圖／pixabay）

▲踏出第一步不容易，就先從接受自己的難過、失望的情緒開始。

Step3. 把自己投入忙碌的工作中，讓傷口慢慢痊癒
往好處想，沒有另一半需要顧慮，現在正是你衝刺事業的好時機！如果過去有想要自我進修，也正好可以開始。除此之外，培養新興趣、重新找老朋友出來吃飯談天、到健身房鍛鍊等，這些邁開新生活的舉動，不只是要讓你忙起來，更是要幫你感受更好、更美好的生活。

有句話老掉牙卻很受用，「每個結局都是一個新的開始」，所以你的時間才剛剛開始，絕對要充分利用它！

Step4. 緊緊黏著你的「快樂夥伴」
笑容跟笑聲是有很大傳染力的，所以快找你周遭無時無刻散發快樂氛圍的朋友，不管是一起去看喜劇電影/影集、看搞笑漫畫，或單純一起聊天，就跟著這群快樂夥伴敞開心胸地笑吧！

▲▼失戀。（圖／pixabay）

▲難過的時候，就讓好友的快樂和正能量感染你！

Step5. 辦場單身慶功宴
單身其實是有好處的！就算你現在找不到任何好處，也沒關係，但你需要一個Party來表現你對重返單身市場的積極度與躍躍欲試。找朋友辦趴聚會，邊玩邊列出單身好處，讓朋友給你的真誠祝福與建議。接下來，只要想到單身趴的快樂時光，你就會重新感覺到單身身分的特別，無形中也能在生活中支持你走下去。

Step6. 再次享受自己的生活
每天起床吃早餐時，想想這天有沒有讓你期待的人事物，如果沒有，就來訂定計畫吧！不一定真的要幹什麼，只要是任何可以讓你開心、微笑的事情，例如去找朋友、和毛小孩玩、櫥窗逛街等。

▲▼失戀。（圖／pixabay）

▲看看可愛的毛小孩照，或把時間拿來和家中的牠們共度，享受難得的時光。

很多人會在失戀時，選擇暴飲暴食、肆意花錢，以為這樣就能填補內心空虛。但最後，也是最重要的就是，請記得生活中這些微不足道的日常小事，才能在特別的時刻，帶給你真正的快樂。

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