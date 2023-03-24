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2023好朋友春日趴來啦！　4／22就在臺灣當代文化實驗場

活動小組／活動報導

2023 ETtoday好朋友春日趴」將於 4／22（六）登場！這次活動地點位於建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，距離捷運忠孝復興站步行僅需要 8 分鐘即可抵達，當天邀請到多組人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、寵物市集等，絕對讓你從早玩到晚，快揪好友一起外出走走來開趴！

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

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本次「2023 好朋友春日趴」活動主視覺與新銳插畫家《小高潮色計事務所》合作，以鮮豔活潑的配色及直率的手繪感線條，搭配動物朋友們悠閒的戶外活動，為活動增添一股活潑朝氣的意象。活動當天現場將擺設以主視覺風格打造的超可愛的拍照裝置，以及行動車打造的實境拍照空間，絕對讓你美照拍不停，快揪親朋好友一起來！

▲▼2019好朋友野餐日,網美打卡點。（圖／記者李毓康攝）

▲2023 好朋友春日趴主視覺與新銳插畫家《小高潮色計事務所》合作，現場將擺設超可愛的拍照打卡裝置，讓你美照拍不停！（圖／記者李毓康攝）

今年好朋友春日趴表演嘉賓邀請到多組人氣歌手輪番登台獻唱，還有《聲林之王》選手與粉絲同樂、《料理之王》選手們現場親自示範教學的料理小教室，現場更有許多好逛、好玩的市集攤位，精彩豐富的活動讓你從早玩到晚，好聽、好玩、好逛、好禮全都在「2023 好朋友春日趴」，記得 4／22（六）一起揪團來開趴，我們不見不散！

▲▼2020東森好朋友生活節 場景 （圖／記者屠惠剛攝）

▲2023 好朋友春日趴不僅有 Ozone、黃偉晉安等超狂表演陣容，還有有趣的攤位活動讓你好禮拿不停！（圖／記者屠惠剛攝）

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 8 分鐘（建國玉市旁）。

■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

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