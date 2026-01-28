　
民生消費

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

▲▼萊爾富抽出股票大獎並分享新品。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽出第3名「台積電股票」幸運得主。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富近來抽「台積電、輝達」股票受到矚目，今（28）日下午3點在官方Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第3波公開直播抽獎，抽出第3名「台積電股票」的幸運得主，中獎抽獎編號為「0016329」，獎項落於「北投希望店」。

萊爾富表示，今日下午直播過程中，主持人於現場即時撥打電話聯繫中獎者，而幸運得主接通電話時，還誤以為是去年3月舉辦的「Hi-Life會員8週年慶100股」活動，對於意外抽中台積電股票，顯得相當冷靜，僅簡短回應「很高興」。

▲▼萊爾富抽出股票大獎並分享新品。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽出股票大獎。（圖／業者提供）

此波抽獎全程由豫立國際法律事務所律師劉依萍全程見證，並實際參與抽球作業，確保流程公開透明、公平公正。依今（28）日台積電收盤價計算，每張股票市值約新台幣182萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日的台積電收盤價為準。

萊爾富表示，中獎名單將於1月29日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月12日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。

有關抽台積電、輝達股票，即日起至2月22日，凡於全台萊爾富門市購買「馬年發財卡」、「楽玩多福箱」、「3C福袋」或「馬年福袋」，並完成活動登錄，即有機會抽中百萬股票大獎；登錄越早，中獎機會越高。目前百萬股票已開出3名得主，接下來還有2月4日、2月11日、2月25日，將於官方臉書「萊爾富超商Hi-Life」直播見證。

▲▼萊爾富抽出股票大獎並分享新品。（圖／業者提供）

▲萊爾富迎接新春，推出多款應景麵包。（圖／業者提供）

除了抽股票，為迎接新春，萊爾富也推出多款應景麵包，包含加入果乾的「開運果香餐包」（32元）、花生醬口味的「福氣花生麵包」（35元）、草莓風味的「戀戀草莓可頌」（38元）、草莓與藍莓雙餡的「究餡雙莓迎春麵包」（42元），以及巧克力蛋糕夾草莓醬與奶霜的「莓滿富貴蛋糕」（35元），提供消費者節慶期間多元選擇。

▲▼萊爾富抽出股票大獎並分享新品。（圖／業者提供）

▲同步販售「台灣尚勇紀念棒球」。（圖／業者提供）

另因應近期棒球話題熱度，萊爾富同步販售「台灣尚勇紀念棒球」，採1比1比例設計，重量與尺寸比照正式比賽用球。白色款單顆149元、金色款單顆199元，白金兩入組優惠價299元，數量有限，售完為止。

★全聯福袋

全聯「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，今年主打稀缺性，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個。

▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

▲▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約 367萬；以及「Mercedes-Benz GLA 180 摘星版」黑色，市價約190萬。

01/26 全台詐欺最新數據

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝

黃大米曝「打開這款APP」秒燦笑　大票人認證

黃大米曝「打開這款APP」秒燦笑　大票人認證

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

