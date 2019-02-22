太快沉船母湯！打開交友軟體前做好準備　助你成功出擊、還能全身而退

▲交友軟體真的「有用」嗎？使用者的準備與心態是一大關鍵！（圖／示意圖／pakutaso，下同）

消費中心／綜合報導

許多人出了社會都感嘆，平常除了上班就是加班，回家吃個飯、滑個手機，一天就過去，生活中除了同事就是老朋友，就算有心想拓展交友圈、認識新對象，真的愈來愈不容易！科技改變我們的生活方式，交友模式不妨多方面嘗試，現代人對手機黏著度高，交友軟體APP的需求與使用程度，也在近期來到高峰，就連女神志玲姐姐在最近接受採訪時都說，因為「有朋友就這樣認識結婚對象」而「認真考慮使用交友軟體擇偶」了，讓平日宅成習慣的網友都哀嚎，「凡人如我們，還能不認真加把勁嗎！」

有人靠著交友軟體找到另一半，當然也有人怎麼都找不到心儀對象，國外網站《Elite Daily》列出幾種打開交友軟體前要有的心理準備和行動建議，現在就來看看哪些指南適合我們的參考！

請繼續往下閱讀...

#1 試著認識和以往對象不一樣的類型

仔細想想，前任們大部分的個性、興趣、職業等，是不是都很相近？那麼或許是時候認識其他不同類型的人了吧！不管最後是不是真能合得來，但難得認識一個喜好、習慣和你大大相反的人，說不定也能有意外的收穫。和自己完全不同的人，總是特別讓人想一探究竟，或許就這麼一拍即合也說不定！

#2 自我介紹不需要把人生都交代清楚

在交友軟體寫下自我介紹以前，先想一下，真的會有人因為看了你寫的「高三的時候blahblah」，而決定要認識你嗎？自我介紹真的不用寫這麼細，如果想讓大家了解你是怎樣的人，也建議重點摘要。選擇不說太多，不只是為了幫自己增添一點神秘感，最重要的是，留下一些蛛絲馬跡讓對方好奇、提出問題，就能開啟一段對話！

#3 誠實回答關於自己的事情

不管是寫在profile上，還是和網友聊天時，每一個關於自己的回答，不只是對方用來觀察你的關鍵，仔細小心的對象也可能會先在網路上google一番，小心一時把自己說得太滿，事後被對方發現「與現實不符」從此信任崩盤。

#4 每天花在交友軟體上的時間控制在一小時內

不要花一整天的時間在交友軟體上，儘管有人可以只花短短幾分鐘，就找到對象，但有更多人在幾天甚至幾星期內，都無法得到別人的注意，或找不到有興趣的對象。這時候不如關掉APP，省下時間去做其他有趣的事。

#5 保持冷靜不要太快沉船

當朋友怎麼滑都滑不到適合對象時，你偏偏馬上找到超吸引你的那個人？但就算他的自介看起來完美，傳訊息聊天也覺得不錯，但在還沒實際約出來見面之前，一定要給自己多一點時間了解這個人，千萬不要太快認定、就此沉船！

#6 要有失望的心理準備

提醒自己，就算聊得再開心，對方突然搞失蹤、封鎖你都是有可能的，這在網路交友模式中很常見。可能他的前任又突然回頭、可能他臨陣退縮，或是忘記密碼所以無法登入。不管真實原因為何，一定要預先給自己失望的空間。

#7 正式見面以前可以先用「視訊」聊天

和對象聊一陣子後，不免會面對「要不要出來見面」這個問題。對於某些人來說，「視訊聊天」是一種「提前約會（pre-dates）」，可以事先隔著螢幕，觀察彼此「見面互動」的感覺。不過一定要事先確認，這個即將跟你視訊聊天的人有沒有惡意，一旦對方給你不舒服的感覺，就可以盡快結束視訊通話，後續當然也不用約出來見面了。

#8 小心口頭說「想談感情」心裡卻只想玩玩的對象

不管是在網路或現實世界，這種人真的防不勝防，網路上也有不少分析文，剖析這類對象的話術和特徵，多少可以幫助自己釐清當下狀況；此外，也有不少提出熱情邀約實際上是想詐騙的案例，當覺得自己無法客觀判斷的時候，可以找朋友、長輩給建議，畢竟被騙感情還可以花點時間療傷，最怕的就是人財兩失啊！