真的有守護天使！陌生人拍肩 大叔躲過絕命終結站死神

▲真的有守護天使！陌生人拍肩，讓禿大叔躲過絕命終結站死神！(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

很多西方人相信有所謂「守護天使」(guardian angel)，不少影視作品：例如《陰陽魔界》、《X情人》等也反映了此一觀點，但現實生活中真的有「守護天使」嗎？以下就是一宗難以解釋的靈異事件，讓人不禁聯想到「天使」是否真的可能就在你身邊。

這個故事的主人翁是一名叫塞爾達․賓尼齊伊(Serdar Binici'yi)的雜貨店經理。當時他正站在店外整理東西。監視器拍到，一個陌生人從他身邊走過時，輕輕的拍了一下他的肩膀。當他轉過頭去看究竟是誰拍他時，他注意到有一輛白色的小小貨車正迅速朝著他疾馳而來。

監視器畫面顯示，連接在貨車後面的一個金屬柵欄突然猛烈的甩了出來，僅僅差幾公分就砸在他身上。塞爾達嚇得說不出話來。當他驚魂甫定，正想感謝這個救他一命的陌生人時，那個穿黑衣的神秘人物卻已經消失無蹤。人們重新觀看了監視器的畫面後，都感到毛骨悚然。

上述猛然甩出來的鐵柵欄，一旦砸在人的身上， 很可能會造成嚴重傷害。如果不是這名神秘陌生人拍了他的肩膀、讓他轉過頭來，塞爾達接下來可能已經奄奄一息的躺在馬路上了。事件發生後，該名貨車司機親自向塞爾達表示歉意。

這支監視器影片是在土耳其阿達納省的tellidere Mahallesi地區拍到的。本周一(4日)影片被PO到社群網站reddit 後， 馬上被網友瘋傳。數千人紛紛湧進來，對這千釣一髮、又帶點靈異的畫面發表評論。

一名陰謀論者說：「那名神秘男子是時空旅人。」另一名網友說：「我想這可能是外星人的惡作劇。」還有一名網友說：「哇！讓我感覺毛毛的。那位大叔一定覺得自己碰到守護天使了。」