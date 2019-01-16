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女直播主車禍變焦屍　最後一次演出冤死女子喝孟婆湯！

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▲莊清清最後一次在「抖音」PO出的影片裡飾演一名含冤而死的女子，在鏡頭前喝下「孟婆湯」！（圖／翻攝自大陸網站)

莊清清最後一次在「抖音」PO出的影片裡飾演一名含冤而死的女子，在鏡頭前喝下「孟婆湯」！（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

福建惠安縣一名25歲女直播主莊清清，上周四(10日)不幸發生車禍身亡。據死者的朋友透露，莊女平時擔任直播主，經常睡眠不足。還曾經在微信朋友圈裡發文說，自己開車途中曾經「好幾次快睡著了」。

更詭異的是：她發生意外前最後一次在「抖音」發布的影片，竟然是飾演一名含冤而死的女子，在鏡頭前喝下「孟婆湯」！

莊清清的朋友吳棟說，車禍發生在本月10日下午3點左右。她在泉州電視台錄完美食節目後，開著一輛紅色本田汽車從泉州市回小岞鎮的家。途經小岞環島路時發生意外。車輛撞到電線桿後失控翻  覆落入溝中，導致車頭起火，莊女未能及時逃生。

據指出，當天節目錄完後，主持人曾邀請莊女到家裡喝茶，但她因為要趕回家做直播，拒絕了。吳棟說，莊女一般會在下午和晚上兩個時段做直播，晚上有時候要熬到很晚才睡覺。除了在直播平台做直播，莊女也會在短片平台上傳自己精心製作的影片。

她從去年4月24日開始在「抖音」上傳影片，共有31部作品，累積粉絲一萬多人。 她最後一支影片的內容是她飾演一名含冤而死的女子 請求孟婆再給她一碗孟婆湯！

吳棟指出，莊清清在2016年11月時曾接到詐騙電話，被騙走26萬元人民幣(約117萬元新台幣)。之後，她變得更拼命工作。除了做直播，還經常出席慶典活動唱歌賺錢。

吳棟開了一家婚慶公司，他得知莊清清被騙後，只要有需要表演嘉賓，他就會找她來唱歌，一場唱三首，酬勞2000元(約新台幣9000元)。 她曾感嘆說：「只能多掙點錢，去填補那個窟窿了。」

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關鍵字：女直播主,莊清清,孟婆湯

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