小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

兩名學者提出警告說,如果人類還繼續向太空發送訊號尋找外星人,人類將會被外星人消滅。

德國弗萊堡大學(University of Freiburg)「實驗文化與社會研究系」(Department of Empirical Cultural and Social Research)的施泰切(Michael Schetsche)教授和他的同胞安唐(Andreas Anton)教授,在他們合著的《外星人社會:宇宙社會學簡介》(The Alien Society - Introduction to Exosociology)裡說,人類越向太空探索前進,危險越大。 施泰切說,任何尋找外星人的太空探險,都可能是極其危險的。

他形容說,人類跟任何先進外星族群的戰爭,就像是「小鹿斑比對抗哥吉拉」。人類扮演的「小鹿斑比」,幾乎毫無懸念的會被「徹底毀滅」。

他補充說:「儘管經過幾十萬年後,你仍然有可能在一些沒有大氣層的天體上,找到外星人留下來的痕跡或物件。這可能是外星人探索衛星或小行星帶時留下來的。想想看,如果這些物件的功能仍然可以運作呢?它也許是功能強大的裝備。」

「必然的,人類會很想搞清楚它是什麼。於是我們把它帶到地球,拿它進行實驗,由於強烈的好奇心啟動了它。接下來,它可能消滅地球上四分之一的人口。一些國家或大公司可能會盡一切努力獲得這些先進技術,但這外星人先進技術可能為地球上的戰爭點燃了火花。」

施泰切教授認為,如今是地球人為因上述危機建立國際聯盟、做好準備的時候了。也許是在聯合國監督下,可以成立這樣的一個聯盟。

施泰切說:「我們可以看看歷史的鏡子。當初美洲被發現時,征服者們帶著巨船、大炮和駿馬登陸,最後導致了美洲90%的原住民被消滅。」