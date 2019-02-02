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驚世理論 耶穌沒被釘十字架 跑到日本還娶了某！

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▲▼傳說耶穌回到新鄉村後，改名換姓隱居田園，開始了種植大蒜的人生。(圖／翻攝自網路／Google Map)

傳說耶穌回到日本新鄉村後，改名換姓隱居田園，開始了種植大蒜的人生。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

根據一個郷野傳說，耶穌基督逃過了釘十字架酷刑告，穿越亞洲，千里迢迢的到了日本，並且被埋葬在那裡。

傳統聖經學者認為，耶穌在耶路撒冷花了很長時間教導他的門徒。在十字架上犧牲之後，被埋葬在耶城(後來升天)，但是近年來挑戰基督教傳統教義的說法非常多，例如暢銷小說 《達文西密碼》就說耶穌留下了子嗣。以下是另一個奇異的說法。

《泰晤士報》曾經報導，在日本本州北部青森市新鄉村的一座山頂上，有兩個不起眼的土堆，其中一個據稱是耶穌的墓，另一個是耶穌弟弟Isukiri的墓。

新鄉村一直流傳著這樣的一個故事：耶穌在21歲那年，第一次來到日本研習神學。這段時期被稱為「失落的歲月」，也就是《新約全書》裡中沒有記載的12年空白時期。

耶穌從宮津灣天橋立港口的西岸登陸，拜在富士山附近一位宗師門下，在那裏學習了日語和東方文化。博物館宣傳冊裏記述：「他33歲時取道摩洛哥返回以色列，並且對人說他曾去過一個「神聖的國度」。

▲▼傳說耶穌回到新鄉村後，改名換姓隱居田園，開始了種植大蒜的人生。(圖／翻攝自網路／Google Map)

傳說耶穌最後隱居日本。(圖／Google Map)

後來，耶穌因為被猶太人視為異端，遭羅馬統治者逮捕、定罪並施以釘十字架之刑。但耶穌和與弟弟Isukiri交換了身份，騙過了行刑者。為躲避迫害，耶穌逃回日本這片「許諾之地」。

他隨身帶來了兩樣紀念物：弟弟的耳朵和聖母瑪利亞的頭髮。歷經4年的艱苦跋涉，最終穿越了西伯利亞到阿拉斯加那片長達96公里的茫茫雪原，乘船抵達八戶市，轉乘牛車再次來到新鄉村。

抵達新鄉村後，耶穌改名換姓隱居田園，開始了種植大蒜的人生。他還成了家：跟一名農夫的女兒「五更」(Miyuko)墜入愛河，並且生了3名子女。在新鄉村，據傳他餘生都救助窮人。

博物館的宣傳冊中描述，他頭髮灰白，禿頂，外套上總是佈滿褶皺，還擁有一個與眾不同的高鼻子。在新鄉村，他的名字叫Daitenku Taro Jurai。但外面世界，人們都稱他「耶穌基督」。

據說，他在這裡活到106歲。去世後，他的遺體在山上露天停放了4年。依照當時風俗，他的屍骨在4年後才被包裹安葬在墳墓裏：就是如今那個豎著木製十字架、被尖樁柵欄圍起來的土堆。如今Isukiri的斷耳還埋存其中一個墓裡。

▲▼傳說耶穌回到新鄉村後，改名換姓隱居田園，開始了種植大蒜的人生。(圖／翻攝自網路／Google Map)

傳說中的新鄉村耶穌之墓。(圖／翻攝自Google Map)

儘管此地十分偏僻，僅有一名基督教。而且方圓48公里內沒有一所家間教堂，新鄉村仍宣稱自己是耶穌的故鄉。每年約有兩萬名朝聖者或異教徒，來到這處由一家酸奶廠負責修繕的「耶穌之墓」遊覽。遊客需支付100日圓購買門票，參觀「基督傳說博物館」，你也可以在博物館裏買到耶穌杯墊、耶穌咖啡杯等各種紀念品。

春天時，遊客還可觀看耶穌慶典。這是一種混合多種教派習俗的儀式，身著和服的女子圍繞著耶穌雙墓起舞，並且用一種大家不懂的語言吟誦禱文。慶典始於1964年，是當地旅遊局為祭奠耶穌亡靈的特別設計。

如今博物館仍據理力爭「新鄉村救世主」的真實性。人們相信古時候這裡的村民保留著與日本其他地方不同的習俗。如同在聖地一般，這裡的男人們穿著類似聖經裡巴勒斯坦人所穿的寬外袍，女人則頭戴面紗，嬰孩們被放入藤編籃子中拎著到處走。新生兒不僅會被包裹在繡有「大衛之星」的襁褓裏，人們還會用木炭在他們的前額畫上十字架，作為護身符。

Junichiro Sawaguchi是這個新鄉村家族裏最老的成員，據稱是耶穌基督的直系後代。他跟大多數日本市民一樣慶祝耶誕節，佈置耶誕裝飾然後去肯德基大吃一頓。他也是市政廳的一名官員，但從未上過教堂，更不曾看過聖經。他說得非常 坦白：「我是佛教徒。」

▲▼傳說耶穌回到新鄉村後，改名換姓隱居田園，開始了種植大蒜的人生。(圖／翻攝自網路／Google Map)

指引「耶穌之墓」的路標。(圖／Google Map)

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關鍵字：耶穌,新鄉村

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