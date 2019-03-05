　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲Google Earth在南極融冰下發現納粹潛艇 。（圖／攝攝自網路)

MrMBB333使用Google Earth在南極冰帽下發現納粹潛艇 。(（圖／Google Earth)

國際中心／綜合報導

長期以來一直就流傳著一個說法：二戰時期，納粹德國曾在南極建立秘密潛艇基地，甚至曾協助希特勒逃亡。如今，這個說法可能獲得證實。

一位陰謀論者說，一艘二戰時期戰的德國潛艇，最近在日漸消融的南極冰帽下被發現。 專門在Youtuber上發表各種陰論理的MrMBB333宣稱，他使用Google Earth軟體搜尋時，發現有一個長310英呎(約93公尺)的神秘結構體從南極冰帽下冒出來。

MrMBB333上周末(3月2日)把這個發現PO在網路上。他在發布的影片裡說：「這是一艘潛艇的外形。如果你看一下它的頂部，你會看到看起來很像灰色的鋼材結構體。你可以看到許多直線穿過該物體的中心。它看起來完全不像大自然的生成物。這是憑藉人類智慧設計出來的結構體。」

當這位陰謀論專家改變影片的色調時，這艘所謂「潛艇」的甲板，似乎變得更明顯。MrMBB333說：「南極洲下面有很多神秘的東西，所以發現這個我一點也不覺得驚訝。二戰時期被擊沉或拋棄德國艦艇多不勝數，它們的殘骸在全球各地都找得到。」

據報導，納粹德國建造的1156艘潛艇裡，有784艘被擊沉或失蹤。MrMBB333的影片自從上周末被PO出後，已獲得8.2萬次以上的點擊，數百名網友分享了他們的想法。一名網友說：「我們生活在一個充滿神秘和奇怪事物的年代。」另一名網友推測說：「未來很快就會有許多關於南極的神秘東西浮出水面了。」還有一名網友說：「這的確讓人十分好奇，南極洲下面究竟發生了什麼事？」

這已經不是第一次把希特勒跟冰封的南極大陸連結在一起。1937年時，這位纳粹獨裁者曾派遣一支遠征隊前往南極進行科考活動，旨在要協助德國成為一個供應自足的國家。但許多陰謀論者認為：希特勒實際上在那裡建立了一個秘密基地。另一影片請看這這裡

ET快訊
桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回不了家
快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元　可辦理退
中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」
洗麥當勞可樂杯突炸裂！「右手爆血」送醫　底部「使用說明書」曝
快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

關鍵字：Google Earth,南極冰帽,納粹潛艇,MrMBB333

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

我就是光！　義大利小鎮天空 驚見萬丈光芒耶穌像！

小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

靈異第六感是真的！許多小孩可以看到鬼　嚇壞家長

係金ㄟ？俄羅斯發現「外星人頭骨」 外形像顆蛋！

頂不住-52℃酷寒　月球首株棉花嫰芽被凍死！

史上最大隻白鯊！　6公尺「深藍」來去夏威夷 找吃的

黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

黑心商人搞近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞牆！

係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

一年美洲免費飛！捷藍航空辦活動...第一步刪光IG所有貼文　

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

Apple錄完道歉「乃哥應該很想殺我」　《天才》認了：這集等於平常做3集

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

一年美洲免費飛！捷藍航空辦活動...第一步刪光IG所有貼文　

只上4天課周五爽玩社團　新加坡中小學到課率達100%

我就是光！　義大利小鎮天空 驚見萬丈光芒耶穌像！

台男涉走私「11億冰毒2把槍」到紐西蘭　今奧克蘭出庭拒認罪

榴槤大亨在臉書為女兒徵婚　大方送10車1屋+千萬台幣

目標偏移200公尺！印度宣稱空襲有效打擊巴國　澳洲智庫提衛星影像打臉

防範變性受刑人性侵　英國「跨性別監獄」設在女監中

77歲嬤搶登「冰山寶座」當女王拍照　下秒直接漂走「出海」...

川金二會破局！文在寅急開國安會　外長將促三方「1.5軌會談」

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

正妹「望高寮車內燒炭」尋恩人！目擊者：是這一群年輕人…救援影片曝光

快訊／《飛越比佛利》路克派瑞中風驟逝！享年52歲

快訊／高捷鳳山西站驚傳砍人開槍　傷者「臀、腿」中刀深可見骨

春季分齡開始取2020東奧標　王星皓、莊沐倫雙破全國紀錄

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

屏東燈會結束2天！他曝「大鵬灣賽道」堆滿垃圾嘆慘　這張照片卻讓網吵翻

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

一年美洲免費飛！捷藍航空辦活動...第一步刪光IG所有貼文　

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

國際熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品..

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主..

嫁醫生下場超慘！遭逼簽合約淪生..

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3..

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo..

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

凸眼裂嘴女襲歐　童：會在睡覺時..

義國小鎮天空驚見萬丈光芒耶穌像

瑜珈女倒立失敗　狗狗看到超興奮

驚！南極冰帽下發現納粹潛艇！

大學生舞會太嗨上演「活春宮」　

15歲女兒生子太丟臉　她活活淹..

更多熱門

相關新聞

Google地圖3D上線國安機密一目了然

台灣好不容易等到Google地圖3D城市上線，在民眾帶來更方便、清晰的影像地圖服務前，卻也洩漏了台灣愛國者飛彈基地、國安局等國防設施；事實上，Google Earth這一類服務的「受災戶」不僅有台灣，就連美國、比利時、韓國、俄羅斯，以及澳洲等國，都曾因為Google地圖服務而被洩露軍事機密，向該公司抗議。

馬前總理：波音遠程操縱MH370

澳男稱找到MH370　殘骸滿是彈孔

玩谷歌地圖　竟發現「千年之鷹」

沙烏地荒漠藏400個千年「大門」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

徐錦江演謝遜「全程自己翻白眼」

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

潘瑋柏潮牌名被批「低俗」　法院：商標無效

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

最美燈會安可場！6主題燈永留大鵬灣

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘垣

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面