係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

▲MrMBB333使用Google Earth在南極冰帽下發現納粹潛艇 。(（圖／Google Earth)

國際中心／綜合報導

長期以來一直就流傳著一個說法：二戰時期，納粹德國曾在南極建立秘密潛艇基地，甚至曾協助希特勒逃亡。如今，這個說法可能獲得證實。

一位陰謀論者說，一艘二戰時期戰的德國潛艇，最近在日漸消融的南極冰帽下被發現。 專門在Youtuber上發表各種陰論理的MrMBB333宣稱，他使用Google Earth軟體搜尋時，發現有一個長310英呎(約93公尺)的神秘結構體從南極冰帽下冒出來。

MrMBB333上周末(3月2日)把這個發現PO在網路上。他在發布的影片裡說：「這是一艘潛艇的外形。如果你看一下它的頂部，你會看到看起來很像灰色的鋼材結構體。你可以看到許多直線穿過該物體的中心。它看起來完全不像大自然的生成物。這是憑藉人類智慧設計出來的結構體。」

當這位陰謀論專家改變影片的色調時，這艘所謂「潛艇」的甲板，似乎變得更明顯。MrMBB333說：「南極洲下面有很多神秘的東西，所以發現這個我一點也不覺得驚訝。二戰時期被擊沉或拋棄德國艦艇多不勝數，它們的殘骸在全球各地都找得到。」

據報導，納粹德國建造的1156艘潛艇裡，有784艘被擊沉或失蹤。MrMBB333的影片自從上周末被PO出後，已獲得8.2萬次以上的點擊，數百名網友分享了他們的想法。一名網友說：「我們生活在一個充滿神秘和奇怪事物的年代。」另一名網友推測說：「未來很快就會有許多關於南極的神秘東西浮出水面了。」還有一名網友說：「這的確讓人十分好奇，南極洲下面究竟發生了什麼事？」

這已經不是第一次把希特勒跟冰封的南極大陸連結在一起。1937年時，這位纳粹獨裁者曾派遣一支遠征隊前往南極進行科考活動，旨在要協助德國成為一個供應自足的國家。但許多陰謀論者認為：希特勒實際上在那裡建立了一個秘密基地。另一影片請看這這裡