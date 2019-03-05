正妹業務員遭狂刺11刀 200塊圍巾紮實刺不穿救她一命

▲▼一條價值台幣200塊的羊毛圍巾救了雅麗珊卓一命。圖右為她脖子上的傷口。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

英國《鏡報》報導，英國一名正妹業務員在街頭被隨機殺人的陌生男子狂刺11刀，其中一刀更是對準她的脖子刺下。但她卻僥倖死裡逃生，撿回一命。她表示，這一切都得歸功於出門前臨時起意圍上的一條價值5英鎊(約新台幣200元)的羊毛圍巾。

報導指出，25歲的雅麗珊卓•薇格儂(Alexandra Vignon)，2018年11月時在埃塞克斯郡紹森德市(Soouthen)街上遭歹徒持刀攻擊，全身上下被刺多達11刀。好家在的是，由於當天天氣酷寒，她出門前隨手拿了一條圍巾圍上，正是這條售價僅5英鎊、在Primark服飾店購買的平價圍巾，為她擋住了致命一擊，

雅麗珊卓說：「出門前最後一刻我才決定圍上它，沒想到它卻救了我的命。」 原來，當歹徒拿著10公分長的廚刀用力刺向她的脖子時，這條圍巾由於太結實、刀子無法刺穿，所以只有極少部分的刀鋒刺進了亞歷山卓的脖子，讓她逃過死劫。

當歹徒發現刀子被圍巾卡住時，心裡也慌了，迅速逃離現場。雅麗珊卓後來被送院救治。據了解，她的肩部、背部、胸部、手臂和脖子都被刺傷，醫生將刺到她脖子的尖刀取出。

案發後沒多後，24歲的詹姆斯•湯瑪斯(James Thomas)向警方自首持刀隨機傷人。他告訴警方，幾天前他買了一把10公分長的廚刀。為避免被人懷疑，他當時還特意購買了一把黑色的塑膠勺子作為掩護。

湯瑪斯其後以殺人未遂罪名遭到起訴，今年1月4日，湯瑪斯認罪。2月15日，他被判16年徒刑。相關報導及更多照片請看這裡i