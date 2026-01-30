5萬禽流感蛋流到苗栗！蛋行負責人PO文致歉又刪除：雞隻感冒了

▲豐康牧場大量雞蛋流向苗栗「上圓商行」，今業者拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場豐康牧場涉嫌隱匿禽流感疫情，元旦迄今售出7千多台斤問題雞蛋，最大宗流向苗栗縣竹南鎮的蛋行「上圓商行」，進貨5萬顆蛋皆已售鑿。今(30日)負責人在臉書社團表示「所謂的禽流感就是雞隻感冒了，請大家不要恐慌」，在1月24日前購買雞蛋的人皆能退貨退款，但目前已經刪文。

台中市政府追查豐康牧場雞蛋流向，初步發現今年元旦到1月27日，共售出7,125台斤，流向台北、苗栗、台中等地蛋行，問題雞蛋外縣市最大宗流向在苗栗縣「上圓商行」，元旦迄今進貨4,640台斤（約5萬顆）雞蛋，最後一批在24日進貨的600台斤，25日就已經售完。

▲苗栗上圓商行負責人在臉書發文道歉，但目前已刪文。（圖／記者楊永盛翻攝）



稍早商行的林姓負責人在臉書社團「竹南大小事」發文道歉，表示因近期雞蛋短缺，向台中廠商調了雞蛋支援市場需求，「沒有想到雞跟人一樣也會感冒，所謂的禽流感就是雞隻感冒了，請大家不用恐慌，要使用雞蛋的時候，大家煮熟來吃，不建議生吃」，並表示1月24日前有購買雞蛋的人都可以退貨退款，並表示有為自家雞蛋投保3千萬元的保險，請大家放心。不過，目前該文章已經刪除。