　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5萬禽流感蛋流到苗栗！蛋行負責人PO文致歉又刪除：雞隻感冒了

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋幾已下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

▲豐康牧場大量雞蛋流向苗栗「上圓商行」，今業者拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場豐康牧場涉嫌隱匿禽流感疫情，元旦迄今售出7千多台斤問題雞蛋，最大宗流向苗栗縣竹南鎮的蛋行「上圓商行」，進貨5萬顆蛋皆已售鑿。今(30日)負責人在臉書社團表示「所謂的禽流感就是雞隻感冒了，請大家不要恐慌」，在1月24日前購買雞蛋的人皆能退貨退款，但目前已經刪文。

台中市政府追查豐康牧場雞蛋流向，初步發現今年元旦到1月27日，共售出7,125台斤，流向台北、苗栗、台中等地蛋行，問題雞蛋外縣市最大宗流向在苗栗縣「上圓商行」，元旦迄今進貨4,640台斤（約5萬顆）雞蛋，最後一批在24日進貨的600台斤，25日就已經售完。

▲▼ 台中蛋雞場豐康牧場隱匿禽流感疫情，超過一半雞蛋流向苗栗上圓商行，負責人在臉書發文。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗上圓商行負責人在臉書發文道歉，但目前已刪文。（圖／記者楊永盛翻攝）

稍早商行的林姓負責人在臉書社團「竹南大小事」發文道歉，表示因近期雞蛋短缺，向台中廠商調了雞蛋支援市場需求，「沒有想到雞跟人一樣也會感冒，所謂的禽流感就是雞隻感冒了，請大家不用恐慌，要使用雞蛋的時候，大家煮熟來吃，不建議生吃」，並表示1月24日前有購買雞蛋的人都可以退貨退款，並表示有為自家雞蛋投保3千萬元的保險，請大家放心。不過，目前該文章已經刪除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

拍自己的筆錄PO網　報案人「反變被告」3原因獲判無罪

臨停沒熄火被開走「4個月連偷8案」竊賊落網　慘被預防性羈押

快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

曾包庇走私判刑！前檢察官變廢土場金主　大賺黑心錢又被起訴

不爽前妻交男友！彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命　家暴醋男下場曝

冰桶藏針孔偷拍！安親班狼師猥褻30女童　性平學習單揭惡行

5萬禽流感蛋流到苗栗！蛋行負責人PO文致歉又刪除：雞隻感冒了

找不到仇家火大！汽油潑友嗆燒死父子檔　暴走男重判6年6月

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

拍自己的筆錄PO網　報案人「反變被告」3原因獲判無罪

臨停沒熄火被開走「4個月連偷8案」竊賊落網　慘被預防性羈押

快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

曾包庇走私判刑！前檢察官變廢土場金主　大賺黑心錢又被起訴

不爽前妻交男友！彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命　家暴醋男下場曝

冰桶藏針孔偷拍！安親班狼師猥褻30女童　性平學習單揭惡行

5萬禽流感蛋流到苗栗！蛋行負責人PO文致歉又刪除：雞隻感冒了

找不到仇家火大！汽油潑友嗆燒死父子檔　暴走男重判6年6月

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

社會熱門新聞

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

48歲外送男12樓墜落亡　年邁父母見兒屍淚崩

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

即／涉懷孕歧視　呂秋遠一審判賠60萬

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

更多熱門

相關新聞

男性騷女女戀撂人打死他　狂扁3小時過程曝

男性騷女女戀撂人打死他　狂扁3小時過程曝

台中兩名黃姓女子是同性伴侶，不滿遭田姓男同事性騷擾，撂來謝姓乾叔叔半夜圍毆田姓男子，活活把他打死，黃女等人要求劉姓老闆負責，但在沒有任何證據的情況下，實在無法判斷，只能交給性平會處理，但黃女仍認為劉姓老闆沒有作為，直接找人上門教訓田男，打了約3個多小時，劉姓老闆回憶整個過程表示，「根本是拘禁的程度」。

公益路店王淪「八掛山」　燒烤店開幕不到2年又換手

公益路店王淪「八掛山」　燒烤店開幕不到2年又換手

台中人力行命案　男遭同事圍毆亡

台中人力行命案　男遭同事圍毆亡

5萬禽流感雞蛋賣光　苗栗業者接受退貨

5萬禽流感雞蛋賣光　苗栗業者接受退貨

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

關鍵字：

台中禽流感雞蛋苗栗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面