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靈異第六感是真的！許多小孩可以看到鬼　嚇壞家長

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總是常常看到鬼？那麼你一定沒補充維生素Ｂ群！（圖／翻攝自大陸網站）

小孩子就是不一樣，常常可以看到成年人看不到的東西！（示意圖／翻攝自大陸網站）

國際中心／綜合報導

英國《鏡報》報導，最近有很多家長在一個澳洲人的臉書網頁上紛紛發言說，他們孩子聲稱自己「看到鬼」，甚至會跟他們對話！還有孩子能回憶起「前世」發生的事情。種種怪異情節讓家長們十分害怕。

孩子「看見」神秘物體

報導指出，讓這些澳洲家長驚訝的是：一些孩子似乎可以看到成年人看不到的東西！有關這一點，一位媽媽在社群上說：「一天晚上，我5歲的女兒坐在客廳地板上看電視，她突然轉過身來問我：『媽媽，那個穿過牆壁的白色東西是什麼？』」

另一位媽媽則說：「孩子告訴我，『快打電話給爸爸，他需要發動黃色的卡車。』我打電話給丈夫後才發現，一輛黃色的卡車壞了，丈夫確實需要我打電話告知他。」

還有家長寫道：「一天晚上我洗澡時，女兒指著我的肚子說：『裡面有個娃娃！』我當時否認了，但數周後發現女兒是對的。現在我已經懷孕35周了。」

此外，一些家長說，有孩子表示玩具會自己動起來，還會向他們眨眼睛。玩具甚至會讓孩子趁父母不在的時候「做壞事」。

回憶「前世」經歷

他們也表示，孩子有時可能回憶起「前世」的事。有家長評論說：「有一天我把父親的一堆東西拿了出來，正在翻找的時候，女兒撿起我父親的錢包說：『我(前世)是男孩，這個錢包是我的。』」

另外一名網友說：「那時候，我妹妹才3歲，她告訴我說，她前世是一名男會計師，娶過一個妻子。同時，妹妹還說了許多本不該是3歲的孩子會想到的事情。」

一位媽媽寫道：「上周，孩子走到廚房對我和丈夫說：『我曾經被淹死過。』之後，孩子又離開了廚房。」

見到「去世親人」

許多澳洲家長表示，儘管沒有直接聽清楚內容，但他們經常在早上聽見孩子們跟「看不見的東西」聊天。此外，還有孩子稱見過自己「過世的親人」。

對此，一位媽媽寫道：「我曾每天淩晨3點聽到過兒子有說有笑，這種情形持續了大約3年。兒子說有一個小男孩會叫醒他一起玩耍。這些(詭異的)事情通常發生在淩晨3點至4點之間。」

另外一位媽媽說：「我的祖母在3年前去世了。祖母把一件睡袍給了我。3歲的女兒非常喜歡這件睡袍。一天，女兒跟我說，這是我祖母的睡袍。但是我祖母去世的時候，女兒才6個月大。」 　

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