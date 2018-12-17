保護兒少！台東55名高風險兒　展望會邀您加入資助行列

▲世界展望會東區辦事處假布農部落園區舉辦「兒少保護教育營會活動」，邀請所服務之學童參加為期三天二夜的教育營。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣世界展望會東區辦事處於12月14至15日假布農部落園區舉辦「兒少保護教育營會活動」，邀請台東一、台東二、關山、成功及金崙中心所服務之孩童130名（國小三年級至國中一年級學童）參加為期三天二夜的教育營，向其宣導自我保護、生命教育及尊重性別差異等議題，促進兒童學習與增進自我保護概念、可行的自我保護方式與有效的求助管道，建立尊重性別差異的價值觀，認識自我受保護權與表意權。

台灣世界展望會致力關懷偏遠貧困兒童、倡導暴力零容忍社會，在服務工作上，以兒少為焦點、以家庭為中心、以社區為基礎的關顧服務，透過教育宣導、建立兒虐預警機制，降低受暴風險及落實兒少保護，執行保護措施；為了讓兒少擁有一個充分保護、免於傷害和恐懼的世界，更積極針對兒少保護宣導、家庭暴力防治、性侵害與性騷擾進行宣導行動。

為此，台灣世界展望會針對國內家庭照顧風險較高，如照顧者發生變故，隔代教養者疏於照顧，單親者長期疏於照顧之兒童，教育其避免暴露在意外與風險中，教導其學習自我保護知能與方法。

▲宣導自我保護、生命教育及尊重性別差異等議題，促進兒童自我保護概念、可行的自我保護方式與有效的求助管道。

參與這次兒少保護教育宣導活動的小瑄說：「我學習到要如何保護好身體，要勇敢拒絕暴力，受到暴力侵害可以找誰幫忙。」小亞說：「我學習到除了保護自己，也不能霸凌別人，也學到了團隊合作，以及別人有困難時，我可以幫助他們。」小皓說：「我學習到當有人給你毒品要勇敢拒絕，尊重別人的身體，不能隨便觸碰 。」

▲教授學童自我保護防身術。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，展望會投入兒少保護與倡導工作，「113保護專線服務」、「寄養家庭服務」及「高風險與弱勢兒少關懷服務」保護國內兒少安全成長，免於暴力與恐懼。兒少保護計畫即為資助兒童計畫中其中一項推動工作，透過課程與活動的辦理，提升兒保意識，讓兒童知道自身的權益，免於被疏忽及虐待的危險，持續呼籲愛心大眾，一起關懷兒少議題，讓孩子擁有更完善、受保護的成長環境，幫助他們找回快樂童年與對未來的夢想！

在台東約有3,800名兒童受到台灣愛心資助人長期關懷，目前尚有55位台東在地兒童等待資助，邀請民眾一起加入「資助兒童計畫」，陪伴弱勢家庭及兒童健康成長！或加入「兒童守護天使」，捐款支持台灣世界展望會兒童保護工作，幫助更多孩子遠離暴力威脅，快樂長大！

資助專線089-340964。