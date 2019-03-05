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史上最複雜「春遊補助」申請攻略！想爽領1500元跟著做就對了

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲春遊補助4月上路！申請攻略一次看！（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

史上最複雜「春遊補助」今（5）日出爐，消息一出，不少民眾都搞不清楚到底怎樣才能領到最高補助金1500元。《ETtoday新聞雲》記者這次整理出申請攻略，想要爽領高額補助，跟著做就對了！

●適用時間：

請繼續往下閱讀...

4到6月間的週日到週四（週五、週六不在補助範圍內）；依各縣市公布時間為主。

▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每日住宿補助500元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●春遊補助大原則：

不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每人每日住宿補助500元，又分為A、B、C三種套餐。

A套餐（自由行）

自由行部分，如大原則所說，不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每日住宿補助500元；針對18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可以各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元，不過這個1500元無法在同一天領取，必須分3次住宿，或是在當地留3天

B套餐（團體旅遊）

除每人每日獎勵500元每團上限3萬元外（為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過一天），組團前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者每團加碼上限為5萬元。

C套餐（地方政府加碼）

視各縣市而定，像是發放消費券、觀光工廠、商店街補助加碼等，由地方政府決定，觀光局會補助各縣市1000萬元；確定方案3月底前會對外公布。

▲▼高鐵,加班車,返鄉。（圖／記者曹悅華攝）

▲高鐵這次也有加碼補助。（圖／記者曹悅華攝）

●交通補助加碼一覽表

1.台鐵（4/23～6/28）

車票7折優惠；平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券7折優惠。

R-PASS（買2日送3日）：三日券優惠價1200元，莒光號一律8折。

觀光列車優惠：遊輪式列車享250元優惠，年滿60歲以上加碼享300元優惠；環島之星觀光列車，享400元優惠，年滿60歲以上加碼享500元優惠。

2.高鐵（4/1～6/30）

車票7折優惠：特約飯店官網訂房加購高鐵車票享7折優惠。

高鐵假期「搭高鐵‧送住宿」：凡選擇高鐵假期指定飯店旅客，平日住宿費0元起（台中以南高鐵春遊專案適用）

「小鎮漫遊‧高鐵一日豐富行」：凡購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，可獲得集集線或台三線限定行程高鐵假期千元抵用券。

▲▼高雄美濃客家小鎮。（圖／觀光局提供）

▲高雄美濃客家小鎮就在小鎮名單中。（圖／觀光局提供）

●疑難雜症一次KO

1.那些是經典小鎮、客庄小鎮？

經典小鎮遴選活動是由地方政府推薦、民眾票選及秘密客走訪，並邀集全國各地觀光旅遊領域專家學者、旅運業者、觀光產業協會等實地至全國各地小鎮進行旅遊體驗，從全台遴選出30經典小鎮。詳細名單詳見官網

2.每個飯店旅館都有補助？

觀光局將在3月底前公布「春遊方案」活動專區網頁，適用的飯店、旅館、民宿都會在上面，記得並非每間都適用補助，可於住房前詢問。

3.怎麼申請？

跟先前暖冬補助一樣，可直接上網登記身分證字號，再去訂房。切記，參加自由行、團體旅遊，或是加碼補助，都必須重新上去登記。

▲綠島蘭嶼自由行介紹。（圖／Tripbaa提供）

▲怎麼申請最高補助？記者舉綠島跟台東為例。（示意圖／Tripbaa提供）

4.怎麼拿到最高補助1500元？

簡單來說，你入住的地方必須符合離島跟經典小鎮或客庄小鎮，以下舉例：

我今天是18到40歲之間的青年，決定去綠島玩，但我第一天先在台東市區住一晚，可以先拿到每人每房500元補助；第二天在綠島住一晚，又拿到500元；最後一天回到台東，住在有觀光局公布小鎮資格的成功鎮，又可以多拿500元，但要記得，入住期間必須在週四到週日間。

又或者，我今天是18到40歲之間的青年，我直接去澎湖、金門、馬祖玩，選擇他們有入圍小鎮的地方住宿，連住三天（不包含週五、週六），同樣可以拿到1500元補助金。

5.我已經用了自由行補助，還可以用團體旅遊補助嗎？

可以！值得注意的是，團體旅遊每人每日獎助500元，另外還有每團上限3萬元外（旅遊期間含放假日不能超過一天，如五六或日一），若組團前往離島或企業員工旅遊、入住星級旅館者，每團加碼上限為5萬元。

6.除了錢我還可以拿到甚麼？

中華郵政這次贊助1萬張明信片，只要入住40個小鎮，寄明信片都免郵資。

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關鍵字：春遊補助,申請攻略,觀光局

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