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春遊補助有看沒有懂？不知最高1500怎拿？「各種情境舉例」一次擊破盲點

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▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲還是看不懂春遊補助怎麼玩？看這篇一次突破盲點！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

春遊補助方案今（5）日終於公布，不過許多人反映，加碼細節過於複雜，有看沒有懂。《ETtoday新聞雲》記者這回特別用情境舉例，告訴你到底怎樣才能拿到最高1500元補助，以及幫忙擊破各種住房時的盲點，趕快收藏這篇吧！

●大原則

請繼續往下閱讀...

不限年齡和縣市，只要民眾於週日到週四間入住參與補助方案的合法旅宿，每人每日住宿補助500元。

※情境舉例

雖然說每人每房補助500元，但假如今天小明跟小美一起去玩，住同一個房間，要注意一個晚上只能領到500元補助，因為觀光局是以房間為單位，一個房間只能使用一個人的補助，所以說在入住前要上網（目前網址尚未公布）登記小明或小美任何一個人的身份證字號，入住時就是用掉登記那個人基本的500元補助，另一個人的補助就可以留給下次用又或者隔天入住時使用。

●拿到最高補助1500元教學

必要條件：年齡須符合18到40歲、除每個人都享有的每人每房500元外（入住任何參與補助方案的合法旅宿皆可），想要拿到額外兩次的500元加碼，必須選擇去離島入住以及觀光局年初公布的30個經典小鎮或10個客庄小鎮入住，才可以拿到。

▲▼高雄美濃客家小鎮。（圖／觀光局提供）

▲高雄美濃客家小鎮就在小鎮名單中。（圖／觀光局提供）

30個小鎮名單包含基隆市中正區、宜蘭市、宜蘭頭城、台北北投、台北大稻埕、新北瑞芳、新北坪林、桃園大溪、新竹關西、新竹市、苗栗苑裡、苗栗公館、南投集集、台中新社、彰化田尾、彰化鹿港、雲林北港、嘉義市東區、嘉義梅山、台南鹽水、台南後壁、屏東東港、屏東恆春、台東縣成功鎮、花蓮縣瑞穗鄉、澎湖縣湖西鄉、金門縣烈嶼鄉、連江縣北竿鄉

10個客庄小鎮包含桃園市龍潭區、新竹縣竹東鎮、新竹縣北埔鄉、苗栗縣南庄鄉、苗栗縣大湖鄉、台中市東勢區、高雄市美濃區（亦為經典小鎮）、屏東縣竹田鄉、台東縣池上鄉、花蓮縣鳳林鎮（亦為經典小鎮）。

※情境舉例

小美今天想要自己來趟小旅行，用掉自己最高可以拿的1500元，可以這樣玩：

1.小美今天一個人去玩想要拿到1500元補助，除了分三次住宿，分別去一般符合資格的旅館入住、離島入住、跟觀光局公布的小鎮名單入住外，想一次用到1500元補助，必須選一個同時符合小鎮資格的離島，直接在週日到週四間找三天連續住；簡單來說，就是挑澎湖縣湖西鄉、金門縣烈嶼鄉、連江縣北竿鄉旅宿入住，但務必要先詢問，想入住的該旅宿是否有參與這次補助，避免自作聰明。

2.那如果，小美想去的離島，並不是澎湖、金門或馬祖，她想去小琉球、綠島、蘭嶼等，也行！以綠島來說，第一天先在台東市區住一晚，可以先拿到每人每房500元補助；第二天在綠島住一晚，又拿到500元；最後一天回到台東，住在有觀光局公布小鎮資格的成功鎮，又可以多拿500元，但要記得，入住期間必須在週四到週日間。

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲想領到每人最高1500元補助有很多需要注意的地方。（圖／取自免費圖庫pixabay）

假如今天是小明跟小美要出去玩，且想要住同一間房的情況下，又想要拿到總共3000元補助（每人最高1500元），可以這樣玩：

1.首先兩個人一定要符合年齡18到40歲間，然後挑澎湖縣湖西鄉、金門縣烈嶼鄉、連江縣北竿鄉旅宿入住，從日開始入住，一路住到隔一個禮拜一（因為週五跟週六晚上不適用），期間要換旅館也沒差，只要符合春遊補助方案的旅館都可以，反正住到隔一個禮拜一退房就對了，這樣就能在一次旅途中拿到兩個人可以拿到的共3000元。

2.同樣的小明跟小美一定要符合年齡18到40歲間，然後分三次分別入住一般旅館、離島的旅館、跟符合小鎮資格的旅館，也就是出去玩三次，每次住兩天以上，一樣可以拿到3000元，不過別忘了，入住期間一定要符合週日到週四。

3.比較複雜的來了，假如小明跟小美今天想去離島玩，但不想要天天入住離島，可以，還是能夠拿到兩個人3000元。聽好了，首先一定要符合年齡18到40歲間和週日到週四的入住時間，以想去綠島為例，因為綠島上並沒有符合小鎮資格的旅店，所以你們可以週日、週一找兩天去花蓮一般旅館住，週二、週三去台東玩然後找符合小鎮資格的旅店入住，週四再去綠島，玩到週一退房，太棒了，一樣可以拿到兩個人最高3000元補助，還不用額外再找時間出去，玩好玩滿！

●溫馨提示

1.雖然說是4到6月都適用補助，但每個縣市實際執行的時間不一，像是A縣市可能只有補助5月入住，B縣市只有4跟6月，必須等各縣市公布後才知道實際實施日期，預計3月22日觀光局會統一公布。

2.以上提到的方案只單就住房，高鐵、台鐵都還有額外加碼，詳情請見這篇攻略

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關鍵字：春遊補助,情境舉例,盲點,住宿,旅館,飯店,小鎮,離島

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