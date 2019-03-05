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普悠瑪腦傷7歲童下床走路了！林佳龍「父愛噴發」送玩偶：讓勇敢不孤單

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▲▼林佳龍探視普悠瑪傷患。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲林佳龍探視普悠瑪翻車事故中，腦部受重創的7歲男童。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者曹悅華／台北報導

2018年10月21日普悠瑪翻車事故中，腦部受重創的7歲男童謝沛帛昏迷指數只有3，一直處於半昏迷狀態，對外界刺激沒有任何反應，經過4個月調養後不僅清醒，最近還能下床走路。交通部長林佳龍得知消息後親自探望並送上玩偶，「要讓他的勇敢和堅強不會孤單」，父愛整個大爆發。

林佳龍透過粉專指出，去年普悠瑪事故中7歲的小傷患沛帛，在醫療團隊與家人細心照護下，已經可以在攙扶下慢慢走路。得知沛帛手部多活動有助康復、玩偶也能讓他有安全感，前天自己帶了一隻莎莉送給沛帛。

林佳龍表示醫療團隊說沛帛的進步非常令人振奮，但看著原本有著大好青春的孩子，必須這麼辛苦地接受治療和復建，實在非常沉痛。除了心疼，他希望大家持續關心並鼓勵沛帛，讓他的勇敢和堅強不會孤單。

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▲▼普悠瑪翻車事故中，7歲男童謝沛帛昏迷4個月終於醒了。（圖／翻攝自羅紹和臉書）

▲普悠瑪翻車事故中，7歲男童謝沛帛昏迷4個月終於醒了。（圖／翻攝自羅紹和臉書）

林佳龍也透露，前天探望幾位住院中的傷患，大家都正在努力復健中。曾經輕鬆的活動，如今變得如此吃力，這條路的辛苦，不是旁人能想像，因此他答應他們，政府會負起責任、盡力協助，也希望大家可以為他們打氣加油。

普悠瑪事故至今已將近5個月，林佳龍說，行政院的行政調查雖告一段落，司法調查也持續在進行中，但確實仍未能釐清很多外界的疑慮，因此他在二月中進一步在交通部啓動了「事故責任調查」，要求台鐵持續內部檢討，釐清和追究責任，並全力配合司法調查。對於家屬提議成立獨立機關「國家運輸安全委員會」，他非常支持，強調交通部會完全配合立法院完成立法程序。

▲▼ 普悠瑪翻覆 關鍵車廂 。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆慘況。（圖／記者柳名耕攝）

事故發生之後，造成許多無法挽回的遺憾，林佳龍沉痛表示，沒有人願意發生這麼重大的意外事故，同時也擔心，政府如果沒有承擔責任，盡最大的努力釐清真相、追究責任、進行台鐵的體檢及改革，不僅無法撫慰受害者及家屬，也難以重拾民眾對台鐵的信心。

因此林佳龍要提醒台鐵和交通部的同仁，將心比心，同理受害者家屬的痛，以及每位乘客的感受，才能重建信任，一起走出傷痛和陰影，打造安全、效率、以人為本的台鐵。

 

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關鍵字：林佳龍,普悠瑪,普悠瑪翻車,台鐵,謝沛帛,父愛

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