狂撒錢救國旅遭批！「淡季政府要進場」林佳龍提春遊補助3目標

▲政府不斷祭出旅遊補助，讓外界質疑政府是在「撒錢救國旅」。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

擴大版暖冬旅遊1月底才結束，新一波的春遊補助在4月又要上路，遭外界質疑是在「撒錢救國旅」。稍早交通部長在立法院回應此事，他澄清沒有所謂的撒錢，任何政策都是「把錢花在刀口上」，並點出此次春遊方案的3大目標，要國人點點鼓勵，觀光局才會更加賣力。

4月將上路的春遊補助，不限年齡全台每個人每房500元，若是18到40歲間青年去離島及觀光局公布的小鎮住宿，分別再加碼一次500元，補助一再推出，不少人感嘆「政府又在大撒幣」。林佳龍解釋，真的沒有所謂的撒錢，實際上都是把錢花在刀口上，這次藉由特色整合行銷，顧及供需平衡，讓淡季不再淡，起到「點火效應」。

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▲交通部長林佳龍提此次春遊補助3大目標。（圖／記者曹悅華攝）

林佳龍說，不管是先前的暖冬旅遊含是即將上路的春遊補助，都有煙火效應，就先前補助經歷，大方向來看是成功的，投入21億得到115億效益。以這次來說，政府目標就是「標本兼治、淡季不淡、整合行銷」，他補充，觀光旅遊每個地方不盡相同，淡季政府就必須要進場，希望能做到特色行銷，所以新一波補助就鼓勵地方提案，推動青年國旅、小鎮漫遊、離島旅遊等。

「觀光旅遊是美好的事，多點鼓勵大家會更賣力」，林佳龍希望大家可以多給觀光局鼓勵，尤其核銷部分，觀光局擔起的責任是很重的，增加了上百位人力，他同時提到，針對先前核銷不足之處，這次春遊補助才決定委託地方辦理，及啟動預撥制度，希望整個核銷過程會更加順暢及快速。