一天過四季！週二全台狂拉10階「暴力溫差」　傍晚鋒面襲濕冷到週日

記者曹悅華／台北報導

一天像在過四季！氣象局指出，週二（5）白天天氣穩定，各地多雲到晴，南部甚至會飆到32度，不過一到傍晚鋒面報到，天氣轉為不穩定，中部以北易有陣雨以及雷雨，早晚溫差相差10度，週三（6）大陸冷氣團接力來襲，會一連下雨到週日（10），提醒民眾出門務必攜帶雨具及添加衣物。

▲週二傍晚鋒面通過，週三大陸冷氣團接連來襲，雨會一直下到週日。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象預報員林定宜表示，週二白天天氣大致穩定，各地多雲到晴，東北部跟北部山區有零星短暫雨，到了傍晚鋒面接近通過，隨即轉為不穩定天氣型態，中部以北有陣雨及雷雨機率，北部氣溫落在15到26度、中部16到29度、南部19到32度、東部18到26度，溫差最大有到13度。

▲本週天氣概況。（圖／中央氣象局）

林定宜說，到了週三大陸冷氣團報到，轉為全台有雨，會一路濕冷到週五，而週四（7）及週五（8）是冷氣團來襲以後最冷的兩天，北部下探12度，週六（9）、週日雖然冷氣團減弱，但因為受到華南雲雨區東移影響，氣溫回升雨照下，中部以北都是主要降雨區域。

林定宜補充，到了下週一（11）又有新一波東北季風或是大陸冷氣團等級南下，北部、東北部再轉涼，不過因為這波冷空氣沒有夾帶華南雲雨區帶來的水氣，僅東半部和北部山區有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，整體呈現乾冷天氣型態。