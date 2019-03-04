飛沖繩只要777元！樂桃航空「開航7週年優惠」一次看　5日開放搶票

▲樂桃航空祭出台北飛沖繩單程只要777元優惠。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

記者曹悅華／台北報導

樂桃航空適逢開航7週年，今（4）宣布祭出「7週年紀念促銷」，台北飛沖繩搭乘最低只要新台幣777元，明（5）開放搶票，趕快趁機會飛一波吧！

樂桃執行董事井上慎一表示，樂桃航空開航邁向7週年，3月1日在大阪「Namba skyo」舉辦歡慶7週年的「ほんまOOKINI!!感謝祭」與記者招待會，以結婚典禮的方式呈現樂桃航空與香草航空的未來整併計畫，相信不久的未來亞洲的天空將變得更加熱鬧。在當天記者會後還首次舉辦了樂桃航空粉絲見面會「MOMONOWA」，現場聚集了許多累積多次搭乘次數的粉絲，粉絲們與樂桃航空同仁們進行各種有趣的小遊戲，現場充滿了熱鬧又溫馨的氣氛。

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而為歡開航7週年，樂桃航空特別推出了「7週年紀念促銷」，並於2019年3月5日00:00（台灣時間）起在樂桃航空官網開始販售，全航線皆有促銷，最低單程只要新台幣777元，即可由台北（桃園）搭乘樂桃航空飛往沖繩（那霸），春季想前往日本旅行務必把握本次「7週年紀念促銷」促銷！詳情請參見促銷資訊：

【販售期間】2019年3月5日00:00 ~ 3月8日23:59 （台灣時間）

【適用期間】2019年3月16日 ~ 6月30日

※適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

▲沖繩是台灣人喜愛造訪的熱門旅遊地點。（圖／記者董美琪攝）

▲沖繩海洋博公園海豚表演。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沖繩瀨長島 Umikaji Terrace 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼沖繩國際通。（圖／記者陳世昌攝）



