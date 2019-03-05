延續72年來最暖冬！這春季「氣溫暖、春雨少」 3月寒流襲機率曝光

▲中央氣象局說明108春季展望。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

中央氣象局今（5）早舉辦108春季展望記者會，氣象預報中心副主任馮欽賜說明未來一季（3到5月）受到冬溫創1947年以來同期最高溫紀錄影響，氣溫同樣偏暖，春雨正常至偏少，至於民眾關心的寒流出現機率，因為以往有過3月出現的經驗，目前仍在觀察中，不排除有可能，惟要注意的是這週有一波連續5天春雨，可望緩解吃緊的蓄水量。

馮欽賜表示，這個冬天台灣天氣極端偏暖，冬溫創1947年有完整紀錄以來同期最高溫紀錄，整季沒有寒流南下，僅有5波冷氣團、1波強烈冷氣團影響，雨量區域差異大，西半部偏少，宜蘭偏多。

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▲氣象局表示，3到4月雨量正常偏少，5月梅雨季後回歸正常。（圖／記者李毓康攝）

展望未來一季，馮欽賜提到目前熱帶太平洋聖嬰現象偏暖的海溫正逐漸減弱，對台灣下一季氣候影響減少，台灣氣溫同樣偏暖，春雨正常至偏少，詳細來說是3到4月正常偏少，5月梅雨季後雨量回歸正常，而春季仍有北方冷氣團南下影響，只是發生時間不確定，呼籲民眾愛惜水資源，落實節約用水。

最後氣象局叮嚀，3到4月台灣進入春季後，常有鋒面系統在台灣附近形成，由於受到對流增強影響，可能帶來較大雨勢，並伴隨雷雨發生機會，應注意防範。西部地區在春季常會有局部性濃霧出現，宜留意行車安全；最後5月份即將進入台灣的主要雨季－梅雨季節，各地均須做好防汛工作。

▲這個冬天台灣天氣極端偏暖。（圖／氣象局提供）

▲未來一季，氣溫同樣偏暖，春雨正常至偏少。（圖／氣象局提供）

▲未來一季，氣溫同樣偏暖，春雨正常至偏少。（圖／氣象局提供）

▲未來一季，氣溫同樣偏暖，春雨正常至偏少。（圖／氣象局提供）