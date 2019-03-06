春遊補助高鐵也參一腳！「加碼內容」一次看　搭車7折甚至送住宿

▲新一波春遊補助高鐵也推出加碼方案。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局5日公布春遊補助方案，4月開始不限年齡全台每個人每房500元，若是18到40歲間青年去離島及觀光局公布的小鎮住宿，分別再加碼一次500元，不僅如此高鐵也來參一角，推出平日入住飯店最低免費、或是高鐵車票7折等優惠，民眾可多加利用。

台灣高鐵公司說明，配合觀光局推出的春遊專案，推出包括「春遊搭高鐵．送住宿」、「小鎮漫遊．高鐵一日豐富行」買一送千、以及飯店聯票享「高鐵車票7折」等三種超值優惠，無論是平日入住飯店最低免費、或是高鐵車票7折優惠，都可以讓旅客依喜好自由選擇。

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高鐵公司長期致力推廣「搭高鐵．遊台灣」，針對觀光局推出春遊補助專案，配合推出三種優惠方案說明如下：

一、高鐵假期平日周一至周四「春遊搭高鐵･送住宿」+「假日不加價」

台灣高鐵與14家飯店合作推出高鐵假期2日自由行優惠方案，平日出發入住台中以南指定飯店，住宿費0元起，飯店地點包括台中、日月潭、嘉義、台南、高雄、墾丁等，以台北出發兩人成行為例，平日出發入住高雄精美飯店一晚，每人只需2980元，等於搭高鐵來回車票，就能免費住宿一晚。

另外，針對假日出遊的民眾，台灣高鐵也精選15家北、中、南知名飯店，推出「假日不加價」超值方案，只要選擇高鐵假期「2日自由行」相關產品，即使在假日入住，也能享有平日價，以台北出發至台中為例，每人最低只要1990元起。

▲加碼方案包含平日出發入住台中以南指定飯店，住宿費0元起。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

二、「小鎮漫遊．高鐵一日豐富行」買一送千（行程需2人同行）

台灣高鐵結合地方資源，引領探索台灣豐富多樣的觀光景點！為配合觀光局推廣小鎮旅遊，台灣高鐵精選2款高鐵假期一日豐富行產品，分別是南投的集集線（2條行程）及苗栗的台三線（5條行程），配合活動期間，只要參加此7條行程的民眾，每人可獲得一千元不記名抵用券，下次再參加高鐵一日豐富行的小鎮漫遊7條行程，就可以享最高一千元折扣。

三、飯店聯票享高鐵車票下殺7折

台灣高鐵與國內170家飯店合作，只要在6月30日前購買，除了享有飯店訂房優惠外，還可以享有高鐵車票7折優惠（原8折）。另外合作飯店若同時與觀光局春遊專案合作，亦可再享旅遊補助。歡迎旅客把握機會，享受超值的雙重優惠「搭高鐵・春遊趣」。