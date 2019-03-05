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影／春遊補助4月開跑！不限年齡全台每人500　2狀況各再加碼500

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記者曹悅華／台北報導

終於確定！觀光局今（5）日宣布春遊補助方案，將於4月開跑，6月結束，每個縣市萬元，不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每人補助500元住房費，18到40歲青年入住小鎮民宿、前往離島旅遊住宿等2種狀況再加碼500元，民眾可以把握機會出遊了！

▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新一波春遊補助方案終於確定了！（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲飯店。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲雖然取消星級旅館加碼補助，但青年離島旅遊等還是適用加碼500元。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

由於一般旅館強烈反彈入住星級旅館和好客民宿多加碼500元，觀光局昨（4）晚和業者針對此事召開座談會，會中達成共識，確定取消自助旅遊星級旅館加碼補助，不過18到40歲青年入住小鎮民宿、前往離島旅遊住宿等2種狀況仍舊適用加碼500元，可多加利用。觀光局表示，4月到6月都屬於春遊方案推動，因為要配合地方政府整體的鏈結，像是桃園5月1日開始到6月30日，其他縣市未確定，觀光局將在3月30日到3月31日再報告每縣市實施日期。關於申請辦法及細節，觀光局將會在3月底前另行公布

▲▼觀光局長周永暉公布春遊補助方案。（圖／記者徐斌慎攝）

▲觀光局長周永暉公布春遊補助方案。（圖／記者徐斌慎攝）

春遊專案有基本方案及加碼方案，包含自由行旅客、團體旅客優惠，同時高鐵、台鐵、中華郵政及中華電信等亦提供各種優惠或協助，本次內容包含：

1、自由行旅客：除住宿每人每日獎勵500元外（週日至週四間入住參與活動之合法旅宿業），18歲至40歲青年入住小鎮民宿及前往離島地區旅遊住宿，更可分別多享1次獎助機會。

2、團體旅客：除每人每日獎勵500元每團上限3萬元外（為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過一天），組團前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者每團加碼上限為5萬元。

3、高鐵優惠：入住高鐵特約飯店，高鐵車票可享7折，購買高鐵假期更有機會以0元入住飯店。另凡購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，可獲得高鐵假期千元抵用券。

4、台鐵優惠：台鐵3日券原價1,800元，優惠價1,200元，等於買兩天送一天，平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券亦有7折折扣及其他優惠措施。

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關鍵字：春遊補助,觀光局,住房,旅宿,加碼

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