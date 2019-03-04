最美燈會安可聲不斷！國外瘋搶展出　「6主題燈」確定永留大鵬灣

▲今年台灣燈會在屏東被譽為史上最美燈會。（圖／屏東縣政府提供）

記者曹悅華／台北報導

最美台灣燈會3日閉幕，加上試營運為期17天的展期，為屏東帶來近1400萬人次的參觀人潮，佳評堪稱史上之最，安可聲不斷，甚至接連受邀國外展出。今（4）日觀光局公布「6主題燈」確定永留大鵬灣，還沒朝聖過的人千萬別再錯過了！

觀光局表示，為期13天在屏東舉行的2019台灣燈會吸引國內、外遊客湧進屏東地區，體驗在地人文風情及欣賞燈藝師們獨一無二的燈藝創作，其中海底世界燈區主燈「珊瑚之心」在3月1日獲得義大利國際設計大賽（A’design award 2019）提名入圍，獲得國際大賞肯定，期待4月份能傳回佳績，目前還向德國紅點、香港等設計大賞提出申請，盼在活動結束後，仍持續在國際曝光，為台灣增添驕傲。

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▲珊瑚之心榮獲義大利國際設計大獎提名。（圖／觀光局提供）

觀光局進一步說明，雖然在各方好評及請求延長展出聲下無法延長，但今（108）年突破過往，藝術燈區「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」受邀到丹麥哥本哈根展出；「點亮屏安」、「傳統花燈-芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」暑假期間將前往日本青森縣參加睡魔祭展出；「一鹿屏安」及「和屏共好」2座花燈也將前往馬拉西亞參加當地燈會展出，要讓台灣花燈創作能在國外舞台再次發光發熱。

▲巨鮪來富、海之女神主題燈將永久留在大鵬灣。（圖／記者陳崑福翻攝、觀光局提供）

國内的好朋友們也不用擔心看不到花燈創作品，好評不斷的主燈「巨鮪來富」、副燈「豐猪爺」、「點亮屏安」、榮獲國際設計大賞提名的「海洋之心」、國際交流區的「海之女神」、光耀30燈區「生態之書」等6作品及休閒座椅等將留在現地，在燈會閉幕後，將永續留置原地成為大鵬灣當地的特色地景；傳燈花燈中「麒麟送子」、「富貴花開」、「一飛沖天」等有7座花燈及許多光環境燈飾都將由屏東市公所典藏，讓各地旅客於燈會結束後到訪屏東，仍可看到各項花燈呈現的另一樣貌。

「台灣燈會30周年特展」將特別延長展期至4月30月止，每日上午9時30分至下午5時免費開放參觀，還沒前往欣賞的民眾，把握最後展出期間，來場屏東之旅和台灣燈會30周年回顧。