就像百貨週年慶！立委「各種神舉例」譏春遊補助　林佳龍、周永暉親回應

▲對於立委對春遊補助的各種質疑，交通部長林佳龍（左）和觀光局長周永暉（右）親自回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局昨（5）公布新一波春遊補助方案，不限年齡全台每個人每房500元，若是18到40歲間青年去離島及觀光局公布的小鎮住宿，分別再加碼一次500元。今（6）立法院交通委員會安排觀光局進行暖冬旅遊觀光專題報告，立委對春遊補助「各種神舉例」，質疑一再補助反而讓民眾麻痺，核銷又慢，對此交通部長林佳龍和觀光局長周永暉也親自回應。

立法委員林俊憲說，春遊補助後又有第四季常態暖冬補助，會造成民眾「有補助才出遊」，就像百貨公司一樣，沒有週年慶民眾就不買。

請繼續往下閱讀...

林佳龍回應，過去暖冬補助跟擴大暖冬遊補助的確是救急，但這次春遊補助，就有考量到離島跟地方節慶的問題，重點是做到淡季不淡、中央帶動地方，表明「思考有更細緻」。

▲立委認為補助不斷，就像百貨公司一樣，以後沒有週年慶民眾就不買。（示意圖／福壽山農場粉絲團提供）

立法委員葉宜津則說，觀光局若只剩補助真的很可悲，「常態就變麻痺」，認為撒的錢都是納稅人的錢，「是不是暖冬完春遊，再來又有夏戀」，甚至質疑會不會帶來地方行政上的負擔。她也提到，暖冬經濟評估沒有全數出來，為甚麼又馬上推春遊，應該是要把效益公開給大眾，才會讓人民知道花的錢是否值得。

葉宜津也就這次有在團體旅遊上補助星級旅館給出建議，舉「棍子跟蘿蔔要一起用」，獎懲要並重，政府應該清楚說為何補助星級旅館，而不補助一般旅館，這樣業者才會接受，而不是轉成統統有獎、皆大歡喜，反而變得不公平，她也提到，給地方補助後，下一次地方也要有新的改善，而不是一味接收補助而沒有實際改變作為去吸引觀光客。

▲林佳龍說撒錢不容易，要很精準，並不會推夏季補助。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍說明，政府要扮演帶頭的角色，並澄清撒錢不容易，要很精準，像這次高鐵台鐵就很鼓勵民眾往偏鄉，他也澄清，不會推夏季的補助，因為夏季已經夠多人了。

就旅宿業者先代墊款項核銷部分，立委李昆澤舉例，核銷就像通知12點請大家吃飯，結果12點菜沒上來、13點沒上來、14點沒上來，然後晚上又說要給大家吃晚餐、吃消夜，還沒結束又一直有新的補助，政府好意變成大家撻伐的對象。

對此，觀光局長周永暉承諾，資料完備的前提下，4月底前會核銷完畢先前暖冬遊補助及擴大版暖冬遊補助業者代墊的費用，請業者放心，有在加快速度及人力。