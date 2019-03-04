實測／1次可訂3車次！台鐵全新票務系統上線　搶票達人狂讚「3功能」

▲台鐵全新票務系統上線，搶票、選位都更加方便！（圖／資料照片）

記者曹悅華／台北報導

台鐵第四代票務系統上線！搶票、訂票都更方便！台鐵局全新票務系統21日上線，目前已開放10人以上團體訂票服務，4月9日起開放個人票預定，今（4）推出「測試版網頁」供民眾搶先體驗，據擁有10年以上搶票經驗的專家表示，新增「自動湊票功能」超級狂，不僅如此還可一次訂3行程、車次，且能優先選窗邊或走道座位，感到相當驚喜。

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▲新版票務系統有快速、完整、兩鐵列車、實名制列車、原住民返鄉5種訂票方式。（圖／截自台鐵測試版網頁，以下皆同）

《ETtoday新聞雲》記者實測新推出的測試版網頁，會發現比起舊版，訂票畫面更簡潔，功能及資訊也更多，而目前線上訂票依舊分為個人及團體訂票，方式則新增為快速、完整、兩鐵列車、實名制列車、原住民返鄉5種。

▲還可選擇要走道還是靠窗位置。

▲不同於以往，以後訂票可以一次訂3行程或車次。

其中讓人感到最特別的，就是選擇完整模式，提供乘客優先選靠窗、走道等位置，不同於以往只有圓形桌可以選；還提供一次輸入3個車次、行程搶空位，比以往增加更多搶票機會；最後令專家感到最訝異的，便是多了「可接受同班車換座」選項，意即系統主動媒合分段空位、自動幫忙湊票，不用再自己分段訂，以確保全程均有座。

▲多了「可接受同班車換座」選項，意即系統主動媒合分段空位、自動幫忙湊票。

台鐵局表示，經過台鐵局及中華電信公司的專案團隊努力，第四代票務系統於2月21日上線，開放10人以上團體訂票服務，個人訂票則是4月9日起開放預訂，為讓旅客預先體驗新系統個人訂票功能、操作與介面，同時聆聽對新系統的看法，今日起開放試用本局新票務系統測試版網頁。

※測試版網頁網址：



https://tip-sit.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

※測試版網頁開放期間：

108年3月4日至3月15日（星期一至星期五）上午9時30分至下午6時（該網頁於非開放時間將無法連線，瀏覽器顯示之錯誤訊息為正常情形）。

※體驗試用意見調查網址：



https://goo.gl/forms/SK9i99wpuBY7LDhq2