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熱血菜農林佳新：台灣稻米4.1折賤賣大陸　最後給解放軍吃

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▲▼林佳新指控台灣的稻米賣給中糧集團最後給解放軍吃。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲林佳新指控台灣的稻米賣給中糧集團最後給解放軍吃。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

農業政策在2018大選後成為民進黨敗選最大的關鍵，雲林熱血菜農林佳新更在新聞節目《關鍵時刻》上爆料，台灣的稻米不但以4.1折賤賣到大陸，而且最後還給解放軍吃。

林佳新在關鍵時刻上表示，「第三項外銷最多的就是稻米，我一直搞不懂，大陸這種保護主義的國家，跟我們一樣稻米是有在保護，是保護作物不隨意進口的，我們台灣都如此了，大陸是更嚴格才取配額，限定多少就多少，所以它在跟我們台灣買米，是在買我們西螺的米，濁水溪的米和彰化這邊的米，這些的糧商都在這邊，所以買的價格都很高單價，都100多元，一公斤150幾元，我就想說去年107年度怎麼會出現這麼多奇奇怪怪的訂單，你知道嗎？都10幾元的，那到底是什麼問題，我之前一直追打，現在我終於了解了。」

▲▼林佳新指控台灣的稻米賣給中糧集團最後給解放軍吃。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

林佳新指出，「我們前陣子不是說我們的稻米（出口）增加，1公斤要35塊的白米，國際糧價1噸是差不多在500~600元的產品，為什麼我們台灣出口到那邊是400元」。

林佳新說，「這些米透過香港貿易商，賣給大陸中糧集團，跟他們說有一批很便宜的米可以賣他們，開兩標，半個月開兩次，甚至一個星期就開兩次，沒發生過這種狀況，有一個外行人不知道，第一標6萬噸不小心被別人標走，這麼重要，人家喬好了，開出第二標。」

主持人劉寶傑說，「你說非要賣給中糧不可？」

林佳新說，「對，一定要賣，但是我們想不懂，那種價格怎麼會划算，標到的價格再銷給大陸，我們怎麼算都不對，這樣說不通，後來終於了解，農糧署搞了一個6噸以上那個額度它會打折，你要出口外銷這些公糧的米，打4.1折，所以成本18.89元的米，它打折後剩7.8元的成本」。

林佳新分析，「27.2元乘以3600萬公斤9.8億元，拿我們政府的錢，我們人民的錢來補貼這塊，到後來糧商7.8元標走，它賣給中糧集團11元多，11.98的樣子，罵這個價格，賺那個利潤，利潤我們先不管」。

林佳新暴怒，「那些米拿去哪裡？中糧集團這批米有問題，這批米不可以在市面上明著賣，中糧集團把這批米拿去給共產黨的解放軍吃！」

劉寶傑驚訝，「你說真的假的！」

林佳新說，「民進黨說愛台灣，拿一根掃把都要跟他拚，拿我們人民對地補助的錢，你知道稻米的生產是有對地補助，在農民這邊就有補助了，在糧商那邊，它的量有到那邊6萬噸，有一個折扣4.1折，4.1折你送出去，第一次看到公糧到關到港驗貨收貨，這什麼意思你知道嗎？連運費都替糧商省下來」。

▲▼林佳新指控台灣的稻米賣給中糧集團最後給解放軍吃。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

劉寶傑說，「好，那佳新這是你提供給我們的，這些這個照片有上面有中糧2018年8月31號打包，這是什麼意思」。

林佳新說，「驗貨、樣板，歡迎農糧署打臉我，但是連這種相片我都拿到了，跟你保證要更多有更多，然後要證實這件事情，請國民黨委員馬上從農糧署要資料，交代這些米是不是透過香港貿易商，再轉介給中糧集團」。


 

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關鍵字：林佳新,稻米,解放軍,賤賣,關鍵時刻

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