一公布高雄民調陳其邁就掛了！ 吳子嘉罵韓國瑜「草包」被告沒人幫

▲吳子嘉在《關鍵時刻》上指出罵韓國瑜是草包沒人幫。（圖／翻攝自youtube）



記者林彥臣／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉因為多次在媒體上針砭民進黨施政，遭到民進黨開除黨籍，吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》上為自己辯護，因為罵韓國瑜草包被告沒有人幫，以及2018大選堅持不公布高雄民調，都是為了維護黨的利益。

主持人劉寶傑對吳子嘉說，「民進黨說你都是無的放矢，你都是任意地去毀滅了民進黨」。

吳子嘉說，「我兩個禮拜以前跑去台北地檢署去當被告，原告是誰你知道嗎？是高雄市農會理事長蕭漢俊，為什麼告我，因為我幫陳其邁輔選，我在電視上公開修理蕭漢俊，對不對，民進黨怎麼不記這個帳勒？我當被告耶，我跑到地檢署會被關耶，蕭漢俊告我現在在台北地檢署有偵字案被告，我公開在電視上面罵韓國瑜是草包，然後蕭漢俊告我，這個是國民黨告我啊，怎麼這時候沒有人幫我講話，對啊我第一個罵韓國瑜草包，我罵最兇啊！」

▲吳子嘉在《關鍵時刻》上指出堅持不公布高雄民調因為公布陳其邁就掛了。（圖／翻攝自youtube）



吳子嘉接著說，「我到了陳其邁選舉最後，我不公布民調啊，因為我一公布陳其邁就落選嘛！我對黨好不好呢？高雄民調我做了不願意公布，我被戴立安被我們內部同仁罵得臭狗屎啊，罵到頭都昏了，因為不公布高雄對不起社會啊，我說不行，因為這個公布陳其邁掛了，所以我堅持不公布」。

吳子嘉說，「其他我通通公布，你看到沒有，我公布蘇貞昌在10天前輸30萬票，是不是輸30萬票，我公布盧秀燕贏，是不是盧秀燕贏，最後我公布柯文哲也是險勝，陳其邁從頭到尾我不公布，因為陳其邁輸了嘛！我維護這個黨的利益，我沒有嗎？」