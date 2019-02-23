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高雄將舉辦「韓包待放」大賽　潘恆旭：草船借箭黃重諺送包子行銷

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▲▼潘恆旭說高雄將舉行「韓包待放」大賽。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲潘恆旭說高雄將舉行「韓包待放」大賽。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

總統府發言人黃重諺一席「土包子」說，竟然被高雄市長韓國瑜「草船借箭」用來做高雄的包子行銷。高雄市觀光局長潘恆旭在接受新聞節目《關鍵時刻》訪問時表示，高雄將舉辦「韓包待放」大賽。

節目主持人劉寶傑表示，「韓國瑜已經說了，他不但是土包子，還要當土包子頭，現在還到處說要成立土包子軍團，高雄市政府要成立土包子大賽，連線到高雄市觀光局長潘恆旭，高雄要怎麼選包子」。

潘恆旭說，「三月就是我們的行動代號，叫韓包待放，韓土包馬上就要百花齊放，高雄的古名叫做打狗，所以包子打狗有去無回嘛！但是我們是包子打狗我們人見人愛」。

▲▼ 高雄將辦包子大賽 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜更搶當土包子頭 。（圖／記者賴君欣攝）

劉寶傑說，「你說反應很熱烈，到底有多熱烈勒？」

潘恆旭說，「你知道我今天Google的搜尋排名都第八名了，就因為包子這事件，大家來搜尋我」

劉寶傑說，「明天新北鄭世維也有一個造勢的活動，造勢的活動有5000個包子，這5000個包子跟你有關係嗎？你們高雄會直接送包子到台北來嗎？」

高雄美好小旅行（圖／摘自高雄美好小旅行；盧大中攝影，四塊玉文創提供）

▲興隆居的包子（圖／摘自高雄美好小旅行；盧大中攝影，四塊玉文創提供）

潘恆旭說，「這個不得了了，我們講說草船借箭，黃重諺送我們一個包子行銷，我們在三月得時候選出一個十大肉包，我覺得不得了了，我們這十大包子都會賣翻，今天我去早餐店的時候，因為我今天去的是興隆居，就是市長有試過的興隆居，很愛的包子，哇大排長龍耶，現在大家都對包子這件事熱情起來了」。

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關鍵字：韓包待放,土包子,高雄,韓國瑜,黃重諺,關鍵時刻

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