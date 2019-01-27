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10年F1車迷打臉韓國瑜「別在消費車迷」　FIA聽不懂什麼「韓流」

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▲▼「看賽車」還能這樣玩！F1加拿大站現場直擊。（圖／記者張慶輝攝）

▲F1賽車示意圖。（圖／記者張慶輝攝）

記者林彥臣／綜合報導

日前高雄市長韓國瑜開心拋出「F1賽車」可能會到高雄來舉辦賽事，但是現在卻傳出不來了，韓國瑜點出其中原因就是高雄市沒有像樣的國際機場。對此在PTT八卦板有號稱10年以上的死忠F1車迷打臉韓國瑜機場太小的說法，要他別再消費賽車迷。

鄉民回覆八卦板《F1賽車不來了 韓國瑜嘆高雄機場太小》表示，整個台灣F1市場究竟在哪裡？先不討論韓國瑜對於賽車的研究，而是台灣對於F1或賽車運動的關心程度到哪？答案是低迷！甚至是沒有！這幾年來只有FOX體育台還勉強買F1的版權，每一年都傳出收視率不高隨時有可能停播，所以F1對於台灣真的有興趣嗎？

▲韓國瑜市長頭戴財神帽：「我只回答吉祥問題」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜日前拋出F1的議題引發討論 。（圖／記者吳奕靖攝）

鄉民指出，FIA（Fédération Internationale de l'Automobile國際汽車聯盟）長期以來拓展海外市場，除了具有歷史意義的賽道外，總是會增加一些新賽事！但這些海外賽事對於歐洲國家而言有時差問題，FIA最後還是會決定鞏固歐洲收視率而決定跑夜場，這也是為什麼會出現新加坡夜賽。

再來提到亞洲市場，近年來除了大家熟知的中國上海站、日本站、新加坡站、俄羅斯站以外，過去曾有韓國站、馬來西亞站、甚至20幾年前的太平洋大獎賽！其中跟我們台灣感覺起來比較接近的應該是馬來西亞了，人口數是2800萬左右（編按：2018年數據為3200萬），但最終依然因為市場考量而停賽，也荒廢了那條國際賽道（但依然有舉辦其他賽事）。

▲沒有聲音的重機比賽！MotoE電動機車賽事2019年開跑。（圖／翻攝自MotoGP）

▲鄉民指出F1通常moto GP合併辦理。（圖／翻攝自MotoGP）

接著提到賽事，以為FIA只跟接洽F1嗎？賽車賽程最常出現的一個現象，就是這個禮拜跑moto GP，下個禮拜跑F1，別忘了還有F2、F3！韓國瑜該不會以為賽車就只是跑完就沒事吧，一天的賽程，必須提早一個禮拜進駐，接著還有車手自由練習時間（次數三次），排位賽也佔一天、正賽一天，這可是國際賽事而不是小孩子辦家家酒！

鄉民再提到新聞的部分，「我覺得目前韓國瑜現象最恐怖的是說法不一，也就是我在昨天新聞看到F1有跟市府接洽，但今天的新聞變成市府有洽詢過相關人士，實在不是很確定到底是哪一方主動聯繫？我實在很不相信FIA會對高雄、甚至台灣有興趣，對他們而言也聽不懂什麼叫做韓流，他們只知道利益是一切，根本中國市場有上海站撐著，他們也不懂台灣是不是另一個國家，但中國說台灣是他們的那就是吧？」

《邊緣系小游F1賽車初體驗》：日本站觀賽重點一覽（圖／翻攝自賓士）

▲F1車體早已輕量化。（圖／翻攝自賓士）

鄉民說，至於機場的部分，倒是沒有研究過F1要符合什麼樣的機場才能提供貨運機起降，畢竟不是一台車過來而已，整車的零件要準備很多組以上，因為練習時撞壞了就要修理，雖然輕量化了啦哈哈，大家知道F1車體內為了輕量化，所以中間有一層是保麗龍嗎？

鄉民最後開罵，噁心！噁心高雄市！噁心高雄市政府，別消費我們賽車迷，你們別再編故事了，我相信你們有這個想法也有問過相關人士，但若發現是不可行的那就閉嘴別拿出來吵新聞！，照你們的作法，那每個都市都可以這樣說嘴，然後怪自己城市的競爭力不足？」

網友在推文中回應表示，「別質疑發大財好嗎」、「F1我是覺得穩賠啦」、「認真就輸了，他只是隨口講講，一聽就知道不可能的，但還是選上啦，不然能怎辦」、「咬著牙要辦也是有可能啦，問題是你打算怎麼賠跟能賠多久」、「韓國站也是玩到受不了，你覺得高雄玩得起？」

但也有網友反駁，「新加坡才多少人也能辦，少在那邊扯市場大小」、「看結尾就呵呵了，當大家腦殘沒感覺高雄在綠執政下的低薪和低迷嗎」、「廠公別崩，高雄要發大財惹」、「那麼容易崩潰？」、「還在崩潰喔，你，哈哈」。

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關鍵字：F1,韓國瑜,FIA,PTT,八卦板,機場

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