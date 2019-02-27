避免台海戰事最佳方法　美智庫研究員：提供台灣足夠軍備

▲美國學者費舍爾認為，提供足夠武器給台灣，解放軍就會三思而行。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸武力攻台，台灣能夠支撐多久？美國、日本及其他國家是否會出兵協防台灣？這些問題成為外界關注焦點。美國學者費舍爾（Richard Fisher）表示，「中國是否武力攻台，中共自己內部原因才是決定性因素，而美國提供台灣足夠軍備才是避免台海發生戰事的最佳辦法。」

據《美國之音》（VOA）報導，費舍爾指出，中國何時對台發動武力攻擊真正取決於兩個重要因素，一是中共內部的政治平衡；二是解放軍的作戰準備程度，「台灣的政治情勢並沒有起到決定性因素」，但台灣的政治情勢可以提供共產黨武力統一的正當理由。他也說，台灣政府一直都非常謹慎，不讓中國有武統台灣的理由。

目前擔任國際評估與戰略中心資深研究員的費舍爾，23日在華盛頓華人團體波多馬克文化沙龍（Potomac Culture Salon）的演講中表示，他和許多研究中國軍事問題的美國學者逐漸得出一項共識，「解放軍很可能在『2020年代中期』（mid 2020s）具備攻打台灣的能力」，因為解放軍屆時已經大致完成自2015年以來的組織重整、作戰構想改革及第4代軍事技術整合，中共領導層「會有很大的誘因攻打台灣」。

他也說，如果到時候中國內部發生可能影響共產黨執政的危機，例如對中共政權「有組織的抵抗行動」（organized resistance），那會讓共產黨有極佳理由攻打台灣。什麼才是確保台海和平、避免台海發生戰事的最好辦法？費舍爾說，「代價最低、最有效的方法就是提供台灣足夠軍備，讓解放軍相信他們必定打輸這場戰爭。」

他表示，美國可以協助台灣取得反艦巡弋導彈，因為1000枚此類導彈只需要一架F-16戰機的價錢，一個F-16中隊的價格，即可讓台灣具備2萬枚反艦巡弋導彈，「當台灣擁有20000枚反艦巡弋導彈時，解放軍對武力攻台一事就會三思而行。」

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