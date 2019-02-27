　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

避免台海戰事最佳方法　美智庫研究員：提供台灣足夠軍備

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍。（圖／CFP）

▲美國學者費舍爾認為，提供足夠武器給台灣，解放軍就會三思而行。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸武力攻台，台灣能夠支撐多久？美國、日本及其他國家是否會出兵協防台灣？這些問題成為外界關注焦點。美國學者費舍爾（Richard Fisher）表示，「中國是否武力攻台，中共自己內部原因才是決定性因素，而美國提供台灣足夠軍備才是避免台海發生戰事的最佳辦法。」

據《美國之音》（VOA）報導，費舍爾指出，中國何時對台發動武力攻擊真正取決於兩個重要因素，一是中共內部的政治平衡；二是解放軍的作戰準備程度，「台灣的政治情勢並沒有起到決定性因素」，但台灣的政治情勢可以提供共產黨武力統一的正當理由。他也說，台灣政府一直都非常謹慎，不讓中國有武統台灣的理由。

目前擔任國際評估與戰略中心資深研究員的費舍爾，23日在華盛頓華人團體波多馬克文化沙龍（Potomac Culture Salon）的演講中表示，他和許多研究中國軍事問題的美國學者逐漸得出一項共識，「解放軍很可能在『2020年代中期』（mid 2020s）具備攻打台灣的能力」，因為解放軍屆時已經大致完成自2015年以來的組織重整、作戰構想改革及第4代軍事技術整合，中共領導層「會有很大的誘因攻打台灣」。

▲▼解放軍。（圖／CFP）

他也說，如果到時候中國內部發生可能影響共產黨執政的危機，例如對中共政權「有組織的抵抗行動」（organized resistance），那會讓共產黨有極佳理由攻打台灣。什麼才是確保台海和平、避免台海發生戰事的最好辦法？費舍爾說，「代價最低、最有效的方法就是提供台灣足夠軍備，讓解放軍相信他們必定打輸這場戰爭。」

他表示，美國可以協助台灣取得反艦巡弋導彈，因為1000枚此類導彈只需要一架F-16戰機的價錢，一個F-16中隊的價格，即可讓台灣具備2萬枚反艦巡弋導彈，「當台灣擁有20000枚反艦巡弋導彈時，解放軍對武力攻台一事就會三思而行。」

►►兩岸開打是否指望美軍出現？蔡英文：我們承受第一波　希望全世界站出來

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：解放軍,台海,軍備,蔡英文,Richard Fisher,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

午休客人突上門！他「嘴裡含飯」忙招呼卻遭客訴：吃相難看…網全傻了

與丈夫大吵！25歲媽媽「抱4歲孩子」31樓丟下…隨後縱身跳樓

抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人　因為她沒有技術背景

27歲帥警激似林志穎！6年後照片曝光「長這樣」…網笑：很操齁

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

影／氫化爐爆炸！白衣男遭「火柱噴射」衝上屋頂　只剩碎片飄落下…

影／機車猛撞計程車！後座女「騰空飛10m」爆頭亡…網嚇：夜市人生是真的

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

避免台海戰事最佳方法　美智庫研究員：提供台灣足夠軍備

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

避免台海戰事最佳方法　美智庫研究員：提供台灣足夠軍備

運-20原型機疑換裝渦扇-20試飛　起飛推力60噸直逼C-17

建構新一代傘兵基地　陸軍航特部大聖西營區新建動土

《台灣關係法》40周年　中科院攜美聯展科學合作

展現國軍藝文軟實力　海光美展開幕倡導「幸福共好」

福利處引智能販賣機　全天供近200商品服務官兵

12架幻象2000轟炸巴基斯坦　印度社群爽翻：手術刀攻擊2.0

印度12架幻象2000越境炸巴基斯坦　報復喀什米爾自爆案

烏克蘭腐敗「敏感科技」外流　南方設計局助中國「探月」大躍進

遼寧艦離開大連船廠　可能返回青島「準備參加海軍70週年閱艦式」

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

再爆降血壓用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

拾荒婦刮花保時捷板金　網直擊「下跪道歉」轟車主：別囂張

228長假前夕賣壓不輕　台指期翻紅終場小漲10點收10362點

景美夜市開出刮刮樂千萬頭獎　50歲小兒麻痺攤販老闆售出

波音拿下110架飛機採購大單！　川普阮富仲出席簽約儀式

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

軍武熱門新聞

運-20原型機疑換裝渦扇-20..

幻象2000轟炸巴國　印度爽翻..

烏克蘭腐敗科技外流　中國探月大..

印度12架幻象2000越境炸巴..

陸航母５度海測　有望海軍節服役

陸軍航特部建構新一代傘兵基地

世界最大狙擊手！美軍生產BLU..

美研究員：提供台灣足夠軍備可避..

遼寧艦可能參加海軍70週年閱艦..

伊朗120噸潛艇試射巡弋飛彈

土耳其開除300名F-16飛官

台美科學合作聯展獻多年合作成果

F-21戰機亮相印度航空展

中科院「海劍羚飛彈系統」登場　

更多熱門

相關新聞

美學者：「2萬枚巡弋導彈」保台海和平

蔡英文總統日前在接受《CNN》專訪時表示，台灣有能力可以承受大陸的第一波攻擊；對此，長期研究大陸軍事發展的美國學者費舍爾（Richard Fisher）表示，要確保台海和平的最好辦法就是提供台灣「足夠的軍備」，讓大陸方面認定他們必定在這場戰爭中打輸。

新華社痛批：小英為保權力可謂機關算盡

回應武力威脅 國台辦:台灣同胞是骨肉兄弟

傾聽民意才是蔡英文連任關鍵

韓國瑜2020？最新民調：6成4不支持

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面