遭開除黨籍！吳子嘉嗆「我跟你幹到底」　繼續爆料陳菊秘書趙嘉寶

▲吳子嘉在關鍵時刻上嗆聲幹到底。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉遭到民進黨開除黨籍，他在新聞節目關鍵時刻上嗆聲進黨，踢到馬蜂窩了「我跟你幹到底」，會繼續爆料陳菊秘書趙家寶。

吳子嘉在節目上嗆聲民進黨，「你踢到了馬蜂窩了我告訴你，我一個月做四次給你看，我每一個禮拜幹一次民調！」

主持人劉寶傑說，「可是你的民調對民進黨真的有這樣的殺傷力嗎？會幾近滅黨嗎？」

▲劉寶傑根據民調驚呼蔡英文會成為姚文智第二。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



吳子嘉說，「這個情況就講白了嘛！現在就是柯文哲一參選，民進黨就會敗選嘛！蔡英文就會出局嘛！所以我一直推動希望白綠有合作的空間嘛！但昨天的民調看起來更可怕嘛，如果韓國瑜跟柯文哲一對決的情況下，民進黨邊緣化嘛！你什麼招都沒用嘛！那我請問你寶傑，那不是跟過去姚文智2.0版一模一樣嗎？那到年底還選個鬼頭啊！不要選了嘛！過3個月你就掛了嘛！過3個月掛那著個黨怎麼辦？開除我黨籍有什麼用，我告訴你我反彈更大」。

吳子嘉接著說，「第一個加碼做民調，第二個繼續爆料趙嘉寶，陳菊的秘書趙家寶貪汙犯，再去查一下，搞不好你陳正德過去當市議員有沒有貪汙啊！我去查清楚再來，有本事來告我，不要開除我黨籍，我跟你幹到底！我保證這個政權就毀在你們這批小鬼手上，本人榮幸扮演推手」。