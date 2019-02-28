美軍頻入南海「自由行動」　陸國防部：航行非「橫行」不能違法

▲中國國防部發言人任國強。（圖／翻攝自中國國防部）

大陸中心／綜合報導

面對美軍將持續開展南海「航行自由行動」的宣言，大陸國防部新聞發言人任國強28於記者會上回應，美方「不請自來」一再派遣艦機擅闖中國南海島礁鄰近海空域，損害中國的主權安全，「航行不是『橫行』，自由不能違法」，任何國家借「航行自由」之名進行挑釁，解放軍都將採取堅決措施。

任國強表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，在中國和東盟國家的共同努力下，當前南海形勢總體向好。在這種情況下，美方「不請自來」，一再派遣艦機擅闖中國南海島礁鄰近海空域，「損害中國的主權安全」，踐踏國際法和國際準則，危害地區和平與穩定，「我們對此堅決反對」。

▲美軍史塔森號驅逐艦,USS Stethem DDG 63。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

任國強指出，中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。事實證明，南海航行是不存在問題的，「但航行不是『橫行』，自由不能違法」。中方堅決反對任何國家借「航行自由」之名進行違法挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。

「我們要求美方切實尊重中國的主權和安全」，任國強說，美方應尊重地區國家維護和平、穩定與安寧的強烈共同願望，「不要在南海無事生非、興風作浪」；中國軍隊將採取堅決措施，堅定捍衛國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。

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