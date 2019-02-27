解放軍無人機南海訓練起降艦艇　疑為騰盾科技「及時雨無人機」

▲參訓的無人機型號疑為騰盾科技的「及時雨」。（圖／翻攝自中國軍網）



大陸中心／綜合報導

解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊日前在南海某海域展開為期3天的實戰訓練，參訓艦隊由深圳艦、黃山艦等數艘戰艦組成。從陸媒公布的圖片可以發現，軍方還進行無人機起降艦艇的演示，負責執飛的無人機型號疑似為騰盾科技的「及時雨」。

▼南部戰區海軍某驅逐艦支隊進行實戰訓練。（圖／翻攝自央廣軍事，下同）



根據陸媒報導，參訓支隊針對高強度、跨晝夜等特點制定單艦或編隊訓練等數十種方案，隨機模擬遇襲等情境，完成海空攻防、航行操縱、航行補給等多個科目的訓練，有效檢驗艦隻協同搜索攻擊潛艇、執行多樣化軍事任務等戰訓方法，藉此錘煉綜合作戰能力。

有關無人機的應用方面，報導表示，無人偵察機從戰略要求來看「已經開始慢慢在取代有人偵察機」，未來將成為戰場的偵察主力；從戰術上來看則是「實現武裝化」，已經從輔助性裝備逐漸轉型成擁有強大火力、能夠直接從事作戰任務的一般性武器。

報導說，各種隱身和非隱身無人作戰飛機以及微小型無人機的使用，都會造成無人機在各國軍備中的地位加重，作用也會不斷加強；中國與西方國家相比在無人機的研發與應用起步較晚，在空氣動力、發動機、高精度導航等方面還存在差距，目前雖然處於不斷追趕的態勢，但近幾年的發展已經取得不小的成績。

報導還提到，此前位於遼寧興城的航母艦載機訓練基地當中，在兩條彈射器跑道附近出現一架展弦比不小的無人機，這架無人機的翼展大約16公尺，機身長度接近9公尺，足以證明中國海軍認真考慮讓航母裝備無人機。

報導總結表示，未來中國航母將裝備多架無人機，屆時能讓無人機搭載電視攝像機、光電／紅外／紫外、前向紅外傳感器、雷射指示器、合成孔徑雷達等多種傳感器，配合固定預警機一起對目標區域進行長時間的實時偵察、監視。