洪慈庸怒轟吳敦義和平協議：騙不了台灣人「跟著獻頭」

▲兩岸和平協議Q&A。（圖／翻攝自中國國民黨臉書）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨主席吳敦義拋出了「和平協議」的議題，中國國民黨也在粉絲頁當中針對和平協議製Q&A插圖，回應民眾的疑問。時代力量立委洪慈庸則針對中國國民黨的插圖回應，迴避了兩個最關鍵的問題，更怒轟吳敦義「騙不了台灣人跟著獻頭」。

中國國民黨粉絲頁的插圖中，列出五個問題，包括洽簽《兩岸和平協議》的原則，會以「黨」身分與中國共產黨簽訂《兩岸和平協議》嗎，洽簽《兩岸和平協議》是否需要事前或事後經過公民投票，《兩岸和平協議》是否就是投降協議，民進黨為何害怕簽《兩岸和平協議》。

洪慈庸則在臉書回應，這五題Q&A迴避了兩題，很關鍵，「我幫補」，Q. 和平協議屬於「國內法」範疇嗎？A. 是。簽了就是認定台灣是中國一部分。Q. 西藏與新疆「和平解放」換來了什麼？A. 集中營、文化清洗、宗教打壓、軍事鎮壓、流亡政府......（以下省略一萬字）。

洪慈庸說，中國國民黨吳主席說，2020若國民黨重返執政將簽署和平協議。不斷跳針「和平」，但文字遊戲騙不了台灣人跟著獻頭。沒人不想要和平，但就跟太陽餅裡沒有太陽一樣，和平協議裡絕對沒有和平，台灣要不要和平協議？用不著QA，答案已經很清楚。

網友在洪慈庸臉書留言表示，「飛彈不對台灣就已經和平，幹嘛簽。簽了才不和平」、「中國放棄武力侵犯台灣就和平了！簽個毛！」、「為何不是用兩國關係條例」、「中國國民黨自己跟中國共產黨的家務事，別牽扯台灣人進去。」、「問題是台灣人會買單....」、「推跟太陽餅裡面沒有太陽一樣，簡單易懂。」