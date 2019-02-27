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運-20原型機疑換裝渦扇-20試飛　起飛推力60噸直逼C-17

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▲▼解放軍「運-20」運輸機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

▲運-20問世成為中國空軍轉型「戰略空軍」的關鍵裝備。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

軍武中心／綜合報導

隨著多架運-20大型運輸機的陸續列裝，實質為解放軍戰略投送能力帶來關鍵性進展，但其配置的俄製發動機卻限制了該機的整體性能。近日中國軍事論壇傳出最新消息，運-20第二架試飛原型機783機已經換裝國產WS-20（渦扇-20）大涵道渦扇發動機，隨時著手進行換發試飛，有望進一步提高運-20空運能力。

據了解，WS-20是美法聯合研製CFM-56渦扇發動機國產化型號，後者廣泛運用於波音737、A320等民航客機，不僅推力大、油耗低、可靠性好，整體性能要比運-20目前使用的俄製D-30KP-2渦扇發動機（國產化型號為WS-18）更為先進。顯然換裝WS-20後，運-20載荷航程性能將獲得不小的提升。

▼網傳783號機已經換裝中國國產WS-20大涵道渦扇發動機。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼網傳運-20第二架試飛原型機783機已經換裝國產WS-20（渦扇-20）大涵道渦扇發動機，隨時進行換發試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」特別指出，CFM-56最高可以將起飛推力提高到15噸以上，WS-20顯然也有這樣的潛力，如此一來運-20起飛推力也能夠提高到60噸，而這個指標已經非常接近美國C-17運輸機的起飛推力。資料顯示，C-17配備F-117-PW-100渦扇發動機，起飛推力大約17噸，飛機起飛推力為68噸，此時運-20可以通過加長機體，提高貨艙容積來增加飛機載荷，縮小與C-17之間的性能差距。

▼C-17運輸機。（圖／翻攝自U.S. Air Forces Central Command粉絲專頁）

▲▼C-17運輸機。（圖／翻攝自U.S. Air Forces Central Command粉絲專頁）

WS-20最早是在2013年就被發現已經裝在伊爾-76飛行台上進行測試，並於2015年初正式露面。從中國國產發動機研製程序來看，一部發動機首先要進行地面試車、高空台模擬試車，驗證發動機性能、可靠性等，如果試驗順利就可以安裝到試飛中心伊爾-76發動機試驗飛機上面進行實際飛行測試。

緊接著，驗證發動機在實際使用條件下推力曲線，如果發動機實際表現與理論計算和地面試車相符合，就可以安裝到實際運用發動機上面，進行發動機和飛機一體化設計。文章強調，從這個角度來看再結合網傳最新進度，運-20換裝WS-20已經為期不遠。

▼為運-20研製的WS-20已在伊爾-76平台測試多年。（圖／翻攝自搜狐軍事）

▲▼為運-20研製的WS-20（渦扇-20）已在伊爾-76平台測試多年。（圖／翻攝自搜狐軍事）

運-20是在2016年7月6日正式入役，2018年中裝備數量已超過8架，完成一個飛行大隊滿編的狀況，為中國空軍帶來重大意義。以1架1架運-20可投送1輛99A式主戰坦克，或是一次投送一個全副武裝的合成營兵力，以及或空降1個帶齊武器裝備的傘兵營來看，一個飛行大隊就可一次性空運一個99A式坦克連，或是8個合成營近3000兵力。按照該機約900公里/小時的巡航速度，這3000兵力只需6個多小時，就可直達中東、非洲東北部地區，展現機動部隊戰略投送能力。

▼6架運-20同時出現在四川邛崍某機場。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

6架運-20大型運輸機同時出現在四川邛崍某機場，打破該機自2016年服役以來多機同框數量的記錄。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

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關鍵字：運-20,大型運輸機,渦扇-20,WS-20,C-17,戰略空軍,解放軍,大陸軍武,軍武

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