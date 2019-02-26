韓國瑜出訪被蔡政府打壓？　介文汲怒揭「3大問題」

▲韓國瑜與新加坡超市簽約。（圖／記者洪正達攝）



突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬，原本安排與吉隆坡市長見面，但消息提前曝光喊卡，並傳出遭蔡政府雙重打壓。對此著名資深外交官介文汲在臉書怒揭「3大問題」，斥責民進黨政府心中只有黨派利益，沒有國家利益，由此可見。

介文汲指出，韓國瑜訪馬來西亞首日就傳捷報，賣出一億元的農漁產品，但因晚宴未見馬方任何官方人士，傳出疑遭打壓問題，總統府馬上跳出來說「有需協助處，我們也會請外交部協助」，不過此種回答，大有問題。

他表示，蔡政府上任後，將推動地方政府外交置為重點，高雄是台灣第二大城，為何韓市長出訪，外交部不主動協助？第二，外交部掌握與各國官方的聯繫管道，馬國官方是否會出席韓市長晚宴，外交部應都會有掌握，為何不讓韓市長瞭解？

介文汲抨擊，高雄市可協助推動外交的實力雄厚，韓市長國內聲望極高，願意出訪，外交部應求之不得，為何未見積極運用，趁勢提升台灣與馬來西亞的關係，只在旁冷眼旁觀，坐失良機，由此可見「民進黨政府心中只有黨派利益，沒有國家利益」。

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