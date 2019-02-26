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會議紀錄寫「公出」卻在家睡惹議　韓國瑜回應了！

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▲▼韓國瑜回應 見不到吉隆坡市長很可惜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜回應了。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、林姸君／台北-新加坡報導

高雄市長韓國瑜18日在酒吧開完直播後直接夜宿高雄彌陀漁村，隔天感冒身體不適，因此取消市政會議及4個公開行程，在家休養。不過近日有網友在PTT爆料貼出當日的會議紀錄，上頭註明韓事長「公出」，引起其他網友不滿質疑「公出在家睡覺合理嗎」，掀起熱議。

對此韓國瑜26日在新加坡訪問時被記者問到回應，有關請假或公出程序都是幕僚處理的，一字一句拿來放大檢視非常不夠意思，回台灣後歡迎所有的批評放馬過來；當天只休息幾個小時就繼續工作，不會理會酸言酸語。

韓國瑜18日在酒吧開直播推廣高雄酒吧文化，行程結束後夜宿彌陀區漁會，並與漁會幹部、當地漁民茶敘，傾聽漁民們的心聲，了解目前漁民作業、生活情況及面臨的種種問題，隔天原定還有會議、4個公開行程，卻因身體過於操勞，加上感冒身體不適，因此在家休養。

▲▼韓國瑜會議記錄「公出」。（圖／翻攝自PTT）

▲韓國瑜會議記錄上標註「公出」。（圖／翻攝自PTT）

不過25日晚間有網友在PTT爆料，19日的市政會議紀錄上，市長韓國瑜缺席原因被標註「公出」；網友不滿寫道，「公出，因處理公務須離開服務機關惟時間不長且無連續性者。一般而言，公出係指短時間、短距離外出處理公務，因此公出者仍應按規定辦理外勤手續。」但看起來並不符合韓國瑜當日狀況。

許多網友看完後紛紛留言「睡菊睡了20年，韓總只睡2天」、「花媽可以睡，韓國瑜睡一下會死嗎」、「睡覺還能填公出真爽」、「原來是睡瑜，高雄市長睡覺是傳統」、「市長忙到身體疲憊，讓人看了真心疼」、「高雄怎都專找這種愛睡的，想睡至少也躲起來吧」。

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關鍵字：外出,彌陀漁村,公出,高雄市長韓國瑜,韓國瑜

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