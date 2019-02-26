葉元之挺朱：蘇貞昌、蔡英文當初為何追加核四448億預算？

▲朱立倫接受廣播專訪。（圖／Pop提供）

記者羅婉庭／台北報導

總統府、行政院公開表態反對前新北市長朱立倫「願重啟核四」的立場。對此，新北市議員葉元之26日表示，民進黨對於核廢料根本是「擺爛」，無法處理核廢料的政黨，根本沒有資格執政，他更也反酸蔡英文「朱立倫民調領先蔡英文近20%，到底是誰被邊緣化?」

針對行政院長蘇貞昌質疑，國民黨也完全執政過，如果「有能力、有信心」當年怎不處理核廢料，葉元之在臉書發文對此反駁：「國民黨當然有想要處理，2015年台電嘗試核廢料境外處理計畫，是因為民進黨立委扯後腿，才沒有進行。」

葉元之指出，那時蘇貞昌又說「如果核廢料可以處理，馬政府為什麼要封存核四」，葉元之反問民進黨「不啟用核四，執政者就可以不處理核廢料嗎，台灣現有的核廢料就可以擺爛嗎？」、「如果核廢料無法處理，蘇貞昌跟蔡英文，當初為何要追加核四448億預算？」

而蘇貞昌把核二廠乾式儲存槽的建照延宕，歸咎於朱立倫，葉元之說明：「乾貯場的建照核發，一方面是「按圖施工」的問題；一方面中央口口聲聲核廢料「無法處理」，地方怎麼敢接受「暫時存放」？當然要用最嚴格的標準來審查。」

葉元之說，所以朱立倫才宣示「核廢料的最終處置，不可以推給地方」；當地方確定接受「暫存」，不會變成永久存放時，才能夠安心。

葉元之也呼籲，蔡英文總統，應公開向台灣人民道歉。就是因為蔡總統的能源政策跳票，民意會才支持「重啟核四」。最後，就蘇貞昌說朱立倫「選情被邊緣化」，葉元之反嘲「朱立倫民調領先蔡總統近20%，蘇院長到底是在消遣朱立倫，還是暗虧蔡總統啊？」

朱立倫在接受專訪時表示，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。