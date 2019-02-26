抵新加坡第一餐！韓國瑜搶吃「道地肉骨茶」　學如何美食行銷高雄

▲韓國瑜大啖肉骨茶。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達、林姸君／新加坡台北連線報導

高雄市長韓國瑜就任後首度海外參訪，第一站前往馬來西亞簽訂億元農產品訂單，並於25日晚間再搭機轉往新加坡；由於趕跑行程，早餐、中餐都沒吃什麼，一到新加坡晚餐則來到當地米其林推薦的「松發肉骨茶」，濃郁的湯頭讓韓國瑜大讚「真好喝」，同時不忘想著如何學習，透過美食宣傳高雄觀光。

大馬行程結束後，韓國瑜25日晚間動身趕赴新加坡，預計訪問4天3夜，包括參訪通路商、簽約與新創業者座談，為高雄市日後成立青年局作準備，28日下午才會搭機返台；而抵達新加坡的第一個夜晚，韓國瑜並未排定參訪行程，而是與市府團隊大啖肉骨茶。

▲場面非常歡樂。



看著滿滿一桌菜，韓國瑜大口喝湯並笑著表示，這是他當天的第一個正餐。一旁妻子李佳芬聽了相當心疼，頻頻叮囑要把整碗飯吃完，多喝點肉骨茶湯。

▲滿滿一桌菜，相當豐盛。



▲高雄市農會理事長蕭漢俊。



韓國瑜吃飯之餘也不忘想著，如何把新加坡的美食行銷手法帶回高雄，相當認真拚經濟。最後，一群人也幫同行的高雄市農會理事長蕭漢俊過生日，唱歌慶祝，在美食佳餚、歡樂歌聲中結束在新加坡的第一晚。

【更多新聞】

連2次被放鳥！韓國瑜午宴如願碰面大馬官員 檳州議長：我這不是來了嗎



大馬賽馬公會主席喊話「希望高雄成立賽馬場」 韓國瑜：3月跟議會報告



高雄賽車場有譜！韓國瑜大馬見證 計畫引進「台灣極速系列」