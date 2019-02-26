自豪月薪5萬「比南部同儕好」！台北妹一聽回3句　他崩潰問：這樣算糞嗎

▲原PO問「月薪5萬在台北是糞嗎？」（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

月薪5萬在台北算高嗎？一名網友在PTT表示，他透過朋友認識了一個台北女孩，本來很自豪月薪5萬，因為比同在南部的人薪水高很多，沒想到台北女孩卻直問「你在台北怎麼活？不會太少嗎？」忍不住發文問卦。看到貼文後，其他人紛紛留言「回中南部會比較好」、「一個人勉強過活，兩個人只能吃屎」。

一名網友在PTT的Gossiping板上表示，朋友介紹他認識一個台北女孩，他本來很自豪薪水有5萬，「畢竟比同儕在南部的薪水高很多」。沒想到，「那女生一直問我五萬在台北怎麼活？不會太少嗎？而且連車子都沒有，出門很不方便？」讓他也在心中直冒OS「在台北需要車子？」

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原PO忍不住問「月薪5萬在台北是糞嗎？」話題吸引鄉民留言「平均薪資呀」、「5萬可以養自己啦」、「那女生講的是實話」、「認真回，選擇台北工作8萬是基本」。還有人分析「過日子沒問題，養別人……就不一定」、「條件：有房有車無貸」、「5萬真的只能自己過上不錯的日子（非住家裡），住家裡大概4萬可以自己過好日子」、「回中南部會比較好，5萬元可以過好日子」。

也有人表示「重點不是能不能活，是她賺多少」、「台北生活廢25K就夠了」、「台北6萬基本，沒6萬不如去新竹當輪班星人」、「你朋友跟那女孩有仇嗎？竟然把她介紹給你」、「5萬到9萬都差不多，要10萬以上才會比較有感」、「5萬糞的話，那一堆公務員早就不幹了」、「第1年5萬的話還不錯」。

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