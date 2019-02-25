巨無霸小強穿越客廳！岳母慘叫「我怕蟑螂」　他急表現...結局神轉笑炸

▲蟑螂。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

小強是許多人的剋星，有人甚至知道自己和蟑螂共處一個空間時就會睡不好、全身發癢。一位網友在PTT笨板上分享自己和岳母遇到小強的情景，身為女婿的他面對岳母慘叫當然要展示一下，沒想到結局卻神翻轉，網友看完都笑歪表示「原po是不是滿頭黑人問號」、「在女婿面前先來下馬威」、「看你敢不敢欺負她女兒」。

一位人夫在PTT笨板上分享遇到蟑螂的小趣事，他表示某天因為垃圾量多，所以幫忙岳母把垃圾提出家裡，經過客廳的時候，突然出現一隻超巨大蟑螂橫越地板，讓岳母瞬間發出慘叫聲「啊啊啊啊啊啊啊～~~~~有蟑螂！！！啊啊啊啊～」。

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害怕蟑螂的原po見到這麼大的體型也心生恐懼，「但身為女婿，這時候一定要鎮定，一定要勇敢！」他表示「如果連隻蟑螂都不敢打，要怎麼保護她女兒？」正當他鼓起勇氣，開始搜尋大拖鞋和紙板，準備「英雄救岳母」的同時，對方竟然一邊尖叫、一邊衝向蟑螂，「啊啊啊啊啊啊～」像打蚊子般毫不猶豫「一手掌拍下去」，接著抓起小強的屍身（非觸鬚），轉身丟進垃圾袋，還鬆了一口氣說「嚇死我了，我好怕蟑螂。」

▲許多人都曾目擊長輩赤手殺蟑。（圖／達志／示意圖）

原po看傻表示，「整段過程，一氣呵成，我連手中的垃圾都還沒放下，那隻巨無霸小強就這樣掛了。」並讚嘆岳母果然「為母則強」。網友看完紛紛表示，「好猛的畫面啊」、「赤手真的嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「叫出來才有氣勢」、「我阿嬤都直接把蟑螂撕成兩半」、「原po是不是滿頭黑人問號」、「竟然用手！覺得噁...爆漿怎麼辦」。

其他人則表示岳母其實是在下馬威，「岳母表示：以後你敢對我女兒不好，下場就是這隻蟑螂」、「殺蟑儆婿」、「她女兒/你老婆有沒有學到這招絕技 你小心」、「以後千萬別讓他說出：我好怕女婿這句話」。

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