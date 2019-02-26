《還願》3小時破關！陳其邁嘆「最後好鼻酸」：當爸爸的會很有感

記者趙蔡州／綜合報導

行政院副院長陳其邁25日晚間八點與前華視主播視網膜、立委鄭運鵬等人玩《還願》並在臉書直播，最高同時湧入5.3萬人觀看、超過8300多人分享。陳其邁最後總共花3小時多的時間成功通關，他也發表感想說：「本來一開始是在玩遊戲，玩到最後有點鼻酸」、「政府應該要多支持（國產遊戲）」

陳其邁邀請前華視主播視網膜、立法委員鄭運鵬一起玩《還願》，並在臉書開直播邀請網友一起觀賞，短短半個小時就湧入5萬多名網友觀看，留言區留言更是被刷滿，行政院長蘇貞昌跑來湊一咖表示，要陳其邁玩快一點，「不然我要開會了」，內政部長徐國勇、立委趙天麟也跑來參與遊戲過程。

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▲陳其邁表示：「本來剛開始是在玩遊戲，玩到最後有點鼻酸」。（圖／翻攝陳其邁臉書）

而且在遊戲進行到一半時，陳其邁在遊戲中點著打火機闖陰宅，只見4個男人看著螢幕找著各大線索，討論著畫面，突然門旁「碰3聲」，現場4個大男生幾乎都嚇壞了，但原來是助理買茶葉蛋回來。陳其邁在直播中也嘆說，這太恐怖，應該是限制級。

眾人最後花了3個多小時成功通關，陳其邁也發表感想說，遊戲讓他覺得真的很感動，「本來剛開始是在玩遊戲，玩到最後有點鼻酸」、「做爸爸的看著個，應該會很有感」、「政府應該要多支持（國產遊戲）」、「遊戲軟體有很多，我自己有時候也會玩，但這個遊戲是我看過最令人感動的。」