罵翻了！「這個縣市」主辦燈節遭批最雷　鄉民諷夜市：根本詐騙集團

▲高雄「金銀河」燈會被罵翻。（圖／翻攝自《只是堵藍》臉書）

網搜小組／綜合報導

台北燈節16日登場，地點選在西門町，除了高達3層樓的主燈「百變豬寶亮晶晶」之外，今年還有迪士尼燈區加持，吸引許多人前往賞燈。一名網友24日表示，他下午在西門町淋了2小時的雨，結果不僅感冒，迪士尼遊行還讓他感覺有點淒涼，讓他忍不住問「你覺得今年的燈節燈會，最爛的是哪個縣市啊？」

一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「今年是哪個縣市的燈會燈節最爛？」文中表示，他為了去看迪士尼遊行，在西門町淋2個小時的雨，「但只看到迪士尼的一台白車和三個布偶揮手，感覺有點淒涼，現在感冒惹」。

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原PO說，他看臉書上有人罵這是台北史上最爛燈節，「但是想想高雄精美的蓮花夜市法會好像也……」他接著疑惑，「為什麼台南月津港還有屏東這種鄉下地方的燈會，感覺比北高兩大都市的好很多？」並問鄉民，覺得今年燈節燈會，最爛的是哪個縣市。

看到貼文後，鄉民紛紛一面倒，說最爛的地方是高雄「高雄，在辦法會吧」、「高雄嚇屎人」、「高雄最爛，人潮根本超短期，炒短線」、「高雄那是夜市吧」、「高雄是法會還是燈會你先搞清楚」、「高雄不用跟外縣市比，跟自家比也是歷年最爛」、「想酸台北吧？但我真的覺得高雄更慘」。