花錢買不到！全球190國家「看見台灣+國旗」　媒體人：感謝賈永婕

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀上台北101頂端，引起國際關注。資深媒體人「莎莉夫人」指出，美國三大電視台、主要報紙，以及日韓東南亞各媒體，都針對此事大篇幅報導，紛紛提到Taiwan還有Taipei101，感謝賈永婕的細心安排，讓旗桿上國旗透過Netflix在全球190個國家播出。

美日韓媒體高度報導 莎莉夫人：花錢也買不到的



資深媒體人「莎莉夫人」在臉書發文，這場直播活動全程由Netflix製作，轉播畫面明確標註地點為「Taipei, Taiwan」，轉播女主播口中也直接稱呼「Taiwan」；更巧妙的是，在台北101董事長賈永婕的精心安排下，位於101前方旗桿上的國旗迎風飄揚，不僅鏡頭怎麼拍都能自然入鏡，且在畫面傳送至全球各地時，並未經過任何馬賽克處理。

「莎莉夫人」指出，這場直播也獲得國際媒體的高度曝光，包括美國ABC、NBC、CBS、CNN等主流媒體皆大篇幅報導，報導中出現關鍵詞「#Taipei101」、「#Taiwanese」。她忍不住大讚，「這真的是花錢也買不到的『版面』和『用字』。」

媲美億元等級行銷操作

「莎莉夫人」表示，若以企業行銷規格衡量，這次攀登行動幾乎達成超過億元等級的國際行銷目標。包括全球190國同步觀看超過30分鐘、品牌與地名清晰露出、美歐亞主要媒體大量報導、國際巨星助陣等六大條件，幾乎是所有公關夢寐以求卻難以達成的「不可能任務」。

「莎莉夫人」最後也不忘感謝幕後團隊的努力，特別提到台北101董事長賈永婕的支持與遠見，讓台灣這次能夠以正名和尊嚴姿態，站上世界舞台。

．本文經「莎莉夫人」授權轉載。