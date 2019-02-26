▲帶寶寶上海底撈！店員一見秒推出嬰兒床，媽媽讚：「這服務太狂了。」（圖／翻攝自爆廢公社／下同）

記者趙蔡州／綜合報導

餐廳「海底撈」因為完美的周邊服務收服了許多顧客。臉書社團「爆廢公社」日前就有網友發文透露說，自己日前與朋友在海底撈聚餐時，有2位媽媽帶了兩名4月內的小嬰兒來，結果服務生看見馬上就詢問「需要躺床嗎？」下一秒更直接推嬰兒床出來，如此貼心的服務讓網友喊「真的太猛了！」

原PO分享說，她25日跟朋友去台北海底撈用餐，三個大人共帶了2個月、4個月大的小嬰兒，「我們兩個媽媽都是帶背巾來的。」結果她們才剛剛入座，服務生立刻就上來詢問「需要躺床嗎？」後來對方看見有二名嬰兒，就直接推嬰兒床出來了，貼心的舉動讓原PO大讚，「最狂服務，要讓有嫩嬰的媽媽知道！」

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其他網友看了紛紛留言讚說：「這服務就算食物貴都值得」、「可以帶寶寶去狂歡了」、「願意提供這服務真的窩心到哭了」、「對媽媽來說真的是超級貼心的服務啊！」、「看了好感動，衝著這個也要帶小孩去朝聖一下。」、「海底撈已經讓我感覺，有什麼服務都不奇怪了。」

還有許多人分享親身經驗說，「大點的孩子去吃，還會送孩子一整組的玩具，讓他們在位子上玩」、「上次我牛仔褲沾到牛油，他們直接拿一條同尺吋、新的牛仔褲給我」、「2歲以上可以去遊戲室，有姐姐陪玩」、「我上次去吃，服務員超棒，一直幫我騙小孩，還幫忙餵飯、又送玩具的。」