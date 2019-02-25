電鍋跳起來！「它知道熟了」全靠外鍋底部這裝置　網歪樓：不是小精靈嗎

▲有人好奇問電鍋跳起來的原理。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

電鍋是外食族熱菜飯的好幫手，如果有時間，自己下廚做簡單的「電鍋料理」，更能讓外食族均衡飲食。一名網友發文表示，說每次電鍋跳起來時，裡面的食物就熟了，讓他好奇詢問「電鍋怎麼知道料理已經熟了？可以決定什麼時候跳起來？」

一名網友在PTT的Gossiping板上表示，大同電鍋可以做很多料理，「是在外求學的必備神器」，但他很好奇一件事，「每次電鍋跳起來食物就熟了，就可以上桌吃香噴噴的好料，但電鍋怎麼知道料理已經熟了？可以決定什麼時候跳起來」。原PO直問「這是不是很神奇的事？有電鍋的八卦嗎？」

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▲電鍋是許多外食族的好幫手。（圖／記者黃士原攝）

看到貼文後，許多人再度搬出「小精靈哏」開玩笑，「小精靈會幫忙試吃」、「裡面住了個小精靈啊」、「小精靈會幫忙看」、「電鍋小精靈阿」、「主人!食物好了喔」、「有小精靈吃熟不熟」、「大同寶寶會幫你顧」、「要問幾次？所有家用電器都有專屬小精靈」、「開關一按小精靈開始跑，跑累了開關跳起來，食物就熟了」。

有網友則是認真回「外鍋上的水燒乾，溫度開始會高於100度，底座金屬彈性變化」。據悉，電鍋一般都有一個安裝於外鍋底部的溫度控制裝置，在內鍋的溫度達到攝氏100度（華氏212度）之前，加熱裝置全力工作，直至鍋內多餘的水分被米吸收及蒸發後，內鍋溫度將會超過攝氏100度；此時，溫度控制裝置會把加熱裝置停止，或者轉到約攝氏65度（華氏150度）。

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